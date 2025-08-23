scorecardresearch
 

शहनाज ने तोड़ा था एंटरटेनमेंट का रिकॉर्ड, बिग बॉस में बहन के नक्शे कदम पर चलेंगे शहबाज, मिलेगा सलमान का सपोर्ट?

बिग बॉस का 19वां सीजन जल्द शुरू होने वाला है जिसमें शहनाज गिल के भाई शहबाज बदेशा और मृदुल तिवारी के बीच एक कंटेस्टेंट चुनने के लिए वोटिंग होगी. उनकी बहन शहनाज गिल ने बिग बॉस 13 में जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की थी. देखना होगा कि क्या वे अपनी बहन की तरह शो में धमाल मचा पाएंगे या अपनी अलग पहचान बनाएंगे.

बिग बॉस में नजर आ सकते हैं शहबाज (PHOTO: Instagram @badeshashehbaz)
बिग बॉस का 19वां सीजन टीवी पर दस्तक देने वाला है. शो के कंटेस्टेंट्स को लेकर काफी बज बना हुआ. दर्शक शो में अपने फेवरेट कंटेस्टेंट्स को देखने के लिए बेताब हैं. शो शुरू होने से पहले मेकर्स बड़ा ट्विस्ट लेकर आए हैं. उन्होंने शहनाज गिल के भाई शहबाज बदेशा और मृदुल तिवारी में से किसी एक को चुनने का मौका दिया है. शो के प्रीमियर पर दोनों को लेकर वोटिंग की जाएगी. शहनाज के भाई को शो के लिए कंफर्म माना जा रहा है. 

जानते हैं कि अगर शहबाज शो का हिस्सा बनते हैं, तो वो क्या धमाल मचाने वाले हैं.

कौन हैं शहबाज बदेशा?
शहबाज, सोशल मीडिया क्वीन और एक्ट्रेस शहनाज गिल के छोटे भाई हैं. शहबाज का जन्म अमृतसर में हुआ था. वो बिग बॉस 13 अपनी बहन शहनाज को सपोर्ट करने पहुंचे थे. शो में उनका मजाकिया अंदाज शो के होस्ट सलमान खान और दर्शकों को खूब पसंद आया. इसके बाद से वो अचानक चर्चा में आ गए.  

शहबाज सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर वीडियोज बनाकर फैन्स को एंटरटेन करते हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 957 फॉलोअर्स हैं. वहीं यूट्यूब पर 90.6 हजार सब्सक्राइबर हैं. शहबाज इंस्टाग्राम पर ट्रैवल, फिटनेस और वायरल वीडियो बनाने के लिए मशहूर हैं. सोशल मीडिया पर उन्होंने अपना स्ट्रांग फैन बेस बना रखा है. 

वो फिटनेस फ्रीक हैं और रोजाना जिम जाकर खुद को फिट रखते हैं. इन सबके अलावा वो म्यूजिक वीडियो में नजर आ चुके हैं. 

फैमिली करती है सपोर्ट 
शहबाज के पिता संतोख सिंह गिल एक पॉलिटिशियन हैं, जबकि उनकी मां परमिंदर कौर हाउसवाइफ हैं. उनकी बहन शहनाज उन्हें हर कदम पर सपोर्ट करती हैं. शहबाज को लगभग हर इवेंट में शहनाज के साथ देखा जाता है. शहनाज की वजह से शहबाज करियर में नई ऊंचाईयों को छू रहे हैं. 

बहन के नक्शे कदम पर चलेंगे शहबाज 
शहनाज गिल ने बिग बॉस 13 में एंटरटेनमेंट के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे. उनका मस्तमौला अंदाज दर्शकों और सलमान खान को खूब पसंद आया. शो से वो हर किसी की चहेती बन गईं. बिग बॉस में आने से पहले उन्हें कोई नहीं जानता था. लेकिन बिग बॉस के बाद वो हर किसी की नजरों में आ गईं. शो से उन्होंने कामयाबी की नई कहानी लिखी और आज इंडस्ट्री का जाना-माना नाम बन गईं. 

देखना दिलचस्प होगा कि शहनाज के भाई शहबाज की बिग बॉस जर्नी कैसी होती है. क्या उन्हें सलमान का सपोर्ट मिलेगा? क्या वो बहन शहनाज के नक्शे कदम पर चलेंगे? या फिर अपनी खुद की पहचान बनाकर फैन्स का दिल जीतेंगे? बहुत से ऐसे सवाल हैं, जिनका जवाब शो शुरू होने पर मिलेगा. 
 

