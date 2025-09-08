बिग बॉस 19 में सलमान खान ने उठाया पंजाब बाढ़ का मुद्दा, खाने की बर्बादी पर दी सीख

'बिग बॉस 19' का हर वीकेंड ऑडियंस के लिए सबसे खास होता है, क्योंकि इस दौरान शो के होस्ट सलमान खान घरवालों से न सिर्फ सीधी बात करते हैं बल्कि घर में उनके गलत रवैये को लेकर फटकार भी लगाते हैं. इस बार भी ऐसा ही हुआ सलमान खान ने घर के सभी कंटेस्टेंट्स की जमकर क्लास लगाई. इसके साथ ही एक्टर ने एक गंभीर मुद्दा भी उठाया.

दरअसल सलमान खान ने घर में खाने की बर्बादी को लेकर बात की. इस दौरान उन्होंने फरहाना और बसीर के बीच एक चम्मच पोहे को लेकर हुई लड़ाई का जिक्र भी किया, साथ ही ये भी कहा कि घरवाले रोज खाने को लेकर शिकायत करते हैं फिर भी खाना सही से संभालकर नहीं खाते.

बिग बॉस में सलमान ने क्या कहा?

सलमान खान ने घर के सभी कंटेस्टेंट्स को जानकारी दी है कि आपको पता है उत्तराखंड के क्या हाल है, हिमाचल के क्या हाल है और पंजाब. बाढ़ पर बाढ़, तबाही मची है. ये जो हमारे किसान खाना उगाते हैं, उनके पास अनाज नहीं है खाने के लिए. उनके पास घर नहीं है, बहुत बुरा हाल हो चुका है. ये जो कम्युनिटी है, यह जानी जाती है लंगर के लिए. पता नहीं कितने सालों से इन्होंने लोगों को खाना बांटा है. कोई भी आए उनके लंगर में किसी को भी निराश नहीं होने देते. भूखे पेट वापस लौटने नहीं देते. अब उन पर आफत आई है और हम सबका फर्ज बनता है कि उनके लिए कुछ करें. पंजाब के सिंगर्स ने काफी मदद की हैं. हम लोग भी यहां से मदद कर रहे हैं.

सलमान ने क्या सीख दी?

एक्टर सलमान खान की बातें सुन घरवालों के चेहरे पर गंभीरता आ गई. एक्टर ने कहा, 'ये जो पोहा है, ये चावल से बनता है. फरहाना, अन्न की तौहीन नहीं करनी, हमारे कल्चर में लास्ट दाने तक खाना खाया जाता है. ताकि खाना बर्बाद न हो. खाना किसी को बर्बाद नहीं करना चाहिए. आपको इस बात की कद्र करनी चाहिए.'

