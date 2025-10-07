ये बिग बॉस है या अमाल मलिक का इमेज क्लीनिंग शो? ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि ये देशभर के उन लाखों दर्शकों का सवाल है, जो सालों से बिग बॉस के डाई-हार्ट फैन हैं. अमाल के लिए सलमान और मेकर्स का बायस्ड रवैया देखकर फैंस परेशान हो चुके हैं. बात इतनी आगे बढ़ गई है कि सलमान की होस्टिंग पर भी सवाल उठने लगे हैं. फैंस ये जानना चाहते हैं कि आखिर सलमान खान कौन सा शो देखकर वीकेंड का वार होस्ट कर रहे हैं?

बायस्ड बिहेवियर ही पार हुईं हदें

शो इस समय दो ग्रुप्स में बंट चुका है. एक है 'अमाल ग्रुप' और दूसरा है 'अभिषेक ग्रुप'. सलमान और मेकर्स का फेवरेट 'अमाल ग्रुप' घर में खुल्लम खुल्ला गालियां दे रहा है. गंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है. मेकर्स की बेइज्जती कर रहा है. लेकिन अंत में डांट पड़ती है अभिषेक के ग्रुप की.

पिछले हफ्ते अमाल मलिक ने शो में सिर्फ एग्रेशन दिखाया. गंदी-गंदी गालियां दीं. माइक उतारकर फेंका. अमाल ने अशनूर के लिए बोला कि वो भौंकती है. अभिषेक को सुरसुरी लगती है. नेशनल टीवी पर एक 21 साल की लड़की के लिए ये बोलना कि वो भौंकती रहती है, ये कहां तक जस्टिफाई है? इतना ही नहीं अमाल ने सलमान तक की बेइज्जती की. अमाल ने बोला- 'देख लेंगे वीकेंड का वार पर, कौन बोलता है आकर'.

मगर इतना सब होने के बावजूद भी वीकेंड का वार में सलमान ने अमाल को आईना दिखाने के बजाए उनकी तारीफ की. सलमान ने अमाल से कहा कि उन्हें उनपर गर्व है. ऐसे में दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आखिर अमाल की किस बात पर सलमान प्राउड फील कर रहे हैं- नेशनल टीवी पर लड़कियों-मेकर्स की बेइज्जत करने या फिर गालियां देने पर?

(Photo: Instagram @jiohotstarreality)

अभिषेक-अशनूर को जबरन बनाया विलेन

हफ्तेभर गलतियां अमाल ने कीं, मगर सलमान ने फटकार लगाई अभिषेक की, वो भी इस बात पर कि उन्होंने अमाल के बेड पर खाना क्यों खाया? अशनूर की डांट पड़ी कि वो बदतमीज और एरोगेंट वुमन लग रही हैं, जबकि अशनूर ने शो में अभी तक दायरे के बाहर जाकर कोई लड़ाई नहीं लड़ी.

अमाल के ग्रुप की फरहाना ने अशनूर को छिपकली कहा. 61 साल की कुनिका को बेइज्जत किया, मगर ये सब सलमान को नहीं दिखा. सलमान अपने चहेते अमाल के ग्रुप के हर सदस्य की गलतियों पर पर्दा डालते दिखे और अभिषेक-अशनूर को बिना बात के लताड़ते नजर आए.

Photo: Instagram @jiohotstarreality

जब कुनिका ने अमाल मलिक की गलतियों से पर्दा उठाया तो सलमान ने कुनिका को ही गलत साबित कर दिया. मगर अमाल की इमेज पर आंच नहीं आने दी. ऐसे में बिग बॉस के दर्शक सलमान के रवैये को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं. फैंस सोशल मीडिया पर ये सवाल कर रहे हैं कि सलमान आखिर कौन सा शो देख रहे हैं?

वैसे तो बिग बॉस में हर साल ही कुछ कंटेस्टेंट्स के लिए मेकर्स और सलमान की बायस्डनेस देखी जाती है. ये नहीं भूलना चाह‍िए क‍ि ये सब भी एक गेम का ह‍िस्सा है. मगर इस साल तो हद ही पार हो गई. अमाल शो में जितनी भी बदतमीजियां कर लें, मगर वीकेंड का वार में सलमान उनकी इमेज को किसी न किसी तरह पॉलिश कर देते हैं और अभिषेक को फटकार लगाकर उन्हें विलेन बना देते हैं. क्योंकि घर में अमाल के अलावा सबसे ज्यादा एक्टिव अभिषेक ही हैं. ऐसे में अमाल की इमेज पॉलिशिंग के चक्कर में अभिषेक बलि का बकरा बन जाते हैं.

जनता सब जानती है

मगर ये जनता है, जो सब जानती है. अब तो फैंस के साथ सेलेब्स भी सलमान के बायस्ड बिहेवियर को खुलेआम कॉल आउट करने लगे हैं. बिग बॉस के कंटेस्टेंट रह चुके मशहूर सिंगर राहुल वैद्य ने वीकेंड का वार के बाद X पर पोस्ट शेयर कर कहा- पिछली रात का वीकेंड का वार अब तक का सबसे बायस्ड था.

बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट राजीव अदातिया ने लिखा- मुझे लगता है कि फराह खान को वापस आकर वीकेंड का वार के कुछ एपिसोड होस्ट करने चाहिए. मुझे सलमान सर बहुत पसंद हैं, लेकिन उन्हें जिन लोगों को बोलना चाहिए वो नहीं बोल रहे. फराह को शो में आकर कुछ लोगों को उनकी जगह दिखाने की जरूरत है.

फैंस का विश्वास खो रहे सलमान?

एक टाइम था, जब सलमान के लिए लोग बिग बॉस देखते थे और आज वो टाइम आ गया है जब दर्शकों से लेकर सेलेब्स तक सलमान को हटाकर फराह खान को होस्ट बनाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि सलमान कहते हैं कि जनता बारीकी से शो देखती है, तो बता दें कि जनता को सब पता है कि कौन सही है और कौन गलत. इसलिए शो में गलत नैरेटिव सेट करने से दर्शकों को भटकाया नहीं जा सकता.

वीकेंड का वार में जबरन किसी की इमेज पॉलिश करने से सिर्फ मेकर्स, सलमान और शो को ही नुकसान पहुंच रहा है. सोशल मीडिया पर सलमान खान की जमकर ट्रोलिंग हो रही है. फैंस सलमान और मेकर्स से नाराज हो रहे हैं.

यहां देखें देश की जनता का क्या कहना है?

(Photo: Instagram @jiohotstarreality)

हम तो यही कहेंगे कि फेवर करना बंद करो. अपने रिश्तों और प्यार को साइड रखकर सच का साथ दो, क्योंकि सच कभी छिपाने से नहीं छिपता.

---- समाप्त ----