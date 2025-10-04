अभिषेक ने लिया अमाल मलिक से पंगा, सलमान ने लगा दी क्लास, एक्टर के उड़ गए होश

बिग बॉस का घर हर रोज कई कॉन्ट्रोवर्सीज पैदा करता रहता है. यहां घरवालों की लड़ाई देखने में ऑडियंस को काफी मजा आता है. हाल ही में एक्टर अभिषेक बजाज और म्यूजिक कंपोजर अमाल मलिक के बीच भी घमासान लड़ाई हुई थी. बात इतनी बढ़ गई थी कि दोनों हाथापाई पर उतर आए थे. अब इस लड़ाई पर शो के होस्ट सलमान खान ने अपनी बात सामने रखी है.

अभिषेक-अमाल की फाइट पर क्या बोले सलमान?

हाल ही में 'वीकेंड का वार' एपिसोड का नया प्रोमो सामने आया जिसमें होस्ट सलमान खान ने अभिषेक बजाज की क्लास लगाई है. सबसे पहले सुपरस्टार ने अभिषेक से उनके गुस्से की वजह जानी. जिसपर एक्टर ने कहा कि अमाल उनसे बहुत बदतमीजी कर रहे थे. लेकिन अभिषेक की बात पर सलमान ने उन्हें टोकते हुए कहा कि अगर वो किसी को 'पालतू कुत्ता' बोलेंगे, तो क्या वो सबकुछ चलेगा? वो गलत भाषा का इस्तेमाल करेंगे, तो सब सही होगा?

सलमान ने आगे अभिषेक से गुस्से में ये भी कहा कि उन्होंने बिना कुछ जाने, अमाल से लड़ाई की. वो बिना वजह जाने फिजिकल हुए. हालांकि एक्टर ने अपने डिफेंस में कहा कि अगर किसी अपने को कुछ बोला जाता है, तो वो उससे आहत होते हैं. अभिषेक की सफाई से अमाल मलिक का गुस्सा काफी बढ़ जाता है. वो एक्टर पर बदतमीजी करने का आरोप लगाते हैं. अंत में सलमान ने अभिषेक की हरकतों पर नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि जो कुछ एक्टर घर के अंदर कर रहे हैं, उसके लिए उनकी क्लास लगनी चाहिए.

क्या था अभिषेक-अमाल की लड़ाई का पूरा मामला?

दरअसल, घर में कैप्टेंसी टास्क के दौरान अभिषेक और अमाल अशनूर कौर को लेकर आपस में भिड़ गए थे. अमाल ने अशनूर पर कमेंट किया कि वो कुछ समझती नहीं, इसलिए भौंकती रहती हैं. इसपर अभिषेक काफी नाराज हो जाते हैं और अमाल पर भड़क पड़ते हैं. दोनों एक-दूसरे को पहले धमकियां देते हैं. लेकिन बाद में फिजिकल हो जाते हैं. अभिषेक, अमाल का कॉलर पकड़कर उनसे हाथापाई करते हैं जिसमें बाकी घरवाले उन्हें दूर करते हैं.

अभिषेक की हाथापाई के कारण अमाल टास्क बीच में छोड़कर चले जाते हैं. उन्हें देखकर जीशान कादरी और अमाल के बाकी दोस्त बिग बॉस से अपील करते हैं कि वो अभिषेक के खिलाफ एक्शन लें. इसी दौरान वो सभी अपना माइक भी उतार लेते हैं. हालांकि बाद में सभी घरवालों को बिग बॉस से फटकार भी लगती है. उन्हें घरवालों के विरोध प्रदर्शन करने का ये तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है.

