बिग बॉस में डर का माहौल, घर में ऐसा कौन आया, मृदुल-अशनूर की निकली चीख

बिग बॉस फैंस के लिए गुडन्यूज है. सुनने में आया है स्टैंडअप कॉमेडियन प्रणित मोरे ने घर में फिर से एंट्री ले ली है. बीमार होने की वजह से वो घर से बाहर गए थे. अब ठीक होकर वो बीबी हाउस में लौट चुके हैं. मेकर्स ने उनकी ड्रामेटिक एंट्री प्लान की है, जिसने घरवालों को हैरान कर दिया है.
शो में लौटे प्रणित मोरे
प्रोमो सामने आया है जिसमें स्टोर रूम की बेल बजती है. जब नीलम गिरी चैक करने जाती हैं तो वो डर जाती हैं. नीलम ने देखा कि वहां पर कोई है. कोई है जो कि बॉक्स में लेटा हुआ है. नीलम ये जाकर कुनिका सदानंद और बाकी घरवालों को बताती हैं. वो पूछती हैं कि स्टोर रूम में कौन है. फिर गौरव और मृदुल देखने जाते हैं. कुनिका कहती हैं- तू ऐसी बातें कर डरा रही है. फरहाना और मृदुल स्टोर रूम में चैक करने जाते हैं. तभी मृदुल की चीख निकल आती है. वो और अशनूर जोर से चिल्लाते हुए दिखते हैं.
लेकिन आपको नीलम की तरह घबराने की जरूरत नहीं है. क्योंकि स्टोर रूम में कोई और नहीं बल्कि प्रणित मोरे हैं. उनकी घर में एंट्री से मृदुल, अशनूर, गौरव और अभिषेक चीखने चिल्लाने लगते हैं. सबके चेहरे पर खुशी और जोश होता है. जानकारी के मुताबिक, प्रणित ने घर में लौटकर अपना कॉमेडी शो चलाया है. वहीं उनके दोस्त गौरव ने उनके लौटने की खुशी में हलवा बनाया है. फैंस भी प्रणित की वापसी से खुश हैं.
फरहाना-अमाल की लड़ाई
बिग बॉस 19 में जनता के फेवरेट अमाल मलिक फिर से कैप्टन बन गए हैं. दोस्त शहबाज बदेशा की वजह से अमाल को कैप्टन बनने का मौका मिला. लेकिन फरहाना भट्ट के होते हुए उनकी ये कैप्टेंसी इतनी आसान नहीं होने वाली है. इसकी एक झलक प्रोमो में ही देखने को मिल गई है. फरहाना ने अमाल की कैप्टेंसी में काम करने को लेकर फिर से पंगा डाल दिया है.
फरहाना ने कहा कि वो अमाल के ऑर्डर नहीं लेंगी. वो अमाल से कहती हैं कि अपने हिसाब से काम करेंगी. उनके कहने पर आधे घंटे के अंदर रोटियां नहीं बनाएंगी. 1 घंटे में करेंगी, अभी वो आराम कर रही हैं. फरहाना के ऐसे बिहेवियर ने अमाल को इरिटेट कर दिया है. उनका मानना है एक्ट्रेस जानबूझकर ये सब कर रही हैं. देखना होगा उनकी ये फाइट किस अंजाम तक पहुंचती है.