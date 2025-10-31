scorecardresearch
 

Bigg Boss 19: मृदुल के बाद घर का नया कैप्टन बना ये सदस्य, गौरव खन्ना फिर चूक गए मौका

बिग बॉस 19 में इस बार कैप्टेंसी का टास्ट हुआ. जिसके बाद घर को नया कैप्टन मिल गया. हालांकि इस बार भी गौरव खन्ना की किस्मत खराब रही और वो कैप्टन नहीं बन पाए.

बिग बॉस को मिला नया कैप्टन (Photo: X/@BiggBoss)
बिग बॉस को मिला नया कैप्टन (Photo: X/@BiggBoss)

रियलिटी शो बिग बॉस 19 में इस समय जमकर ड्रामा देखने को मिल रहा है. कैप्टन मृदुल तिवारी को इस समय कुनिका सदानंद और फरहाना भट्ट जमकर परेशान कर रही हैं. ऐसे में वो बुरी तरह टूट और बीते एपिसोड में वो रो तक दिए. हालांकि अब उनका कार्यकाल समाप्त हो गया. अब घर को उनका नया कैप्टन मिल गया है. 

बता दें कि बिग बॉस में कैप्टन टास्क का नाम रहस्यमयी साइंटिस्ट लैब होता है. इसमें साइंटिस्ट हर राउंड में एक खास आइटम की डिमांड करता है. जो हाउसमेट्स जोड़ी में उस आइटम की डिलीवरी करता है, वो राउड जीत जाता है.

दो नाम हुए बाहर 
इस टास्ट में जोड़ियों की बात करें तो कुनिका-नीलम, तान्या-मृदुल, प्रणित-शहबाज, गौरव-मालती, अमाल-फरहाना की बनती है. बीते दिन बिग बॉस के नियम का उल्लघंन करने के लिए अभिषेक और अशनूर को इस टास्क से दूर रखा गया. ऐसे में अशनूर को संचालक बनाया गया.

टास्क के मुताबिक पहले राउंड में घरवालों को टूटी बाल्टी को फिक्स करना होता है. संचालक बाल्टी को चेक करने के लिए उसमें गेंद डालती हैं.  अगर वो गेंद गिरती है तो इसका मतलब बाल्टी फिक्स नहीं होती.

टास्क में करीब हुए 7 राउंड
पहले राउंड में शहबाज-प्रणित बाजी मारते हैं. इसके बाद दूसरे राउंड में अमाल और फरहाना की जोड़ी जीत जाती है. वहीं तीसरे राउंड में नीलम-कुनिका बाजी मारती हैं. चौथे राउंड में गौरव और मालती, पांचवें राउंड में अमाल-फरहाना जीत जाते हैं. 6वें राउंड में मृदुल और तान्या, इसके बाद आखिरी राउंड में गौरव-मालती जीत जाते हैं.

एसेंबली रूम में चुना गया कैप्टन
टास्क में टाई हो जाता है. इसके बाद एसेम्बली रूम में बुलाया जाता है. जिस जोड़ी को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, वो कैप्टन बन जाता है.तान्या, नीलम, कुनिका, अमाल औ फरहाना ने शहबाज-प्रणित को वोट दिया. जबकि मृदुल, अभिषेक और अशनूर ने गौरव-मालती को वोट दिया. ऐसे में शहबाज-प्रणित को 5 वोट मिले और गौरव-मालती को 3 वोट मिले.

कौन बना घर का नया कैप्टन?
प्रणित और शहबाज में कैप्टेंसी का एक मुकाबला हुआ. जिसका नाम गनशॉट था. जिसमें गनशॉट के बाद 3 बॉल्स स्लाइड में गिरेंगी. लेकिन इसमें एक ट्विस्ट होता है कि सिर्फ एक बॉल पर नंबर लिखा होगा. इस नंबर की बॉल के लिए घरवाले रेस करेंगे. जो भी बॉल कैप्चर करेगा, उसके पास 3 चॉइस होगी. बॉल शहबाज या प्रणित को देनी है या फिर घर के राशन बोर्ड पर लगाना है. ऐसे में जिसके ज्यादा टोटल नंबर्स होंगे, वो कैप्टन बन जाएगा. अशनूर,अभिषेक, गौरव और मालती की मदद से प्रणित जीत जाते हैं और वह घर के कैप्टन बन जाते हैं.

