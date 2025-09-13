scorecardresearch
 

नेहल चुडासमा ने अमाल मलिक पर लगाया गलत तरह से छूने का आरोप, टीम ने दी सफाई

बिग बॉस 19 के कैप्टेंसी टास्क के दौरान नेहल चुडासमा ने अमाल मलिक पर गलत तरीके से छूने का आरोप लगाया था. अब इस घटना के बाद नेहल की टीम ने सफाई दी कि उनकी प्रतिक्रिया उनके पुराने ट्रॉमा से प्रेरित थी, न कि किसी पर आरोप लगाने के लिए.

अमाल मलिक संग विवाद पर पर नेहल चुडासमा की टीम ने दी सफाई (Photo: Instagram/@amaal_mallik/@nehalchudasama9)
बिग बॉस 19 सभी का ध्यान खींच रहा है. हाल ही में नेहल चुडासमा का एक क्लिप वायरल हुआ था, जिसमें वह कैप्टेंसी टास्क के दौरान अमाल मलिक पर 'गलत तरीके से छूने' का आरोप लगाती दिखाई दीं. वीडियो में नेहल को बसीर अली को गले लगाकर बेकाबू होकर रोते देखा जा सकता है, जबकि अमाल लगातार उनसे माफी मांग रहे हैं.

नेहल की टीम ने दी सफाई

इस क्लिप के चलते नेहल चुडासमा, 'वुमन कार्ड' इस्तेमाल करने के लिए ट्रोल होने लगीं. ऐसे में उनकी टीम ने एक लंबी सफाई जारी की है. इसमें बताया गया है कि उनकी प्रतिक्रिया को कइस चीज ने ट्रिगर किया था. नेहल की टीम ने अपने बयान में कहा, 'टास्क के दौरान, नेहल और अमाल के बीच एक पल ऐसा आया जब चीजें थोड़ी शारीरिक हो गईं. हम जोर देकर कहना चाहते हैं कि नेहल का उस पल में किसी को दोषी ठहराने या आरोप लगाने का कोई इरादा नहीं था. उसके बाद जो हुआ, वह उनकी पुराने ट्रॉमा से ट्रिगर हुआ जो वह ढो रही हैं और हमेशा नियंत्रित नहीं कर पातीं. उस एक सेकंड में, वे पुराने घाव फिर से उभर आए, जिससे प्रतिक्रिया हुई.'

बयान में कहा गया, 'जब अमाल आगे आकर माफी मांगने लगे, नेहल के शब्द हमेशा यही थे, 'यह तुम्हारे बारे में नहीं है.' वह चाहती थीं कि वह जानें कि प्रतिक्रिया उनके व्यक्तित्व पर प्रतिबिंब नहीं थी, बल्कि पुराने, दर्दनाक वक्त पर थी जिनसे वह अभी भी ठीक होने की कोशिश कर रही हैं. यह एक कमजोर पल था. एक मानवीय पल. लेकिन इससे भी अधिक, यह याद दिलाता है कि ट्रॉमा बना रहता है, भले ही कोई उसे दूर करने के लिए कड़ी मेहनत करे.'

नेहल चुडासमा की टीम ने जारी किया बयान (Photo: Instagram/@nehalchudasama9)

“नेहल हमेशा से एक साहसी महिला रही हैं, और आगे भी रहेंगी. उन्होंने पहले सार्वजनिक रूप से अपने हमले से बचने के बारे में खुलासा किया है. इसके बारे में कि वह खुद के लिए और सही के लिए खड़े होने में विश्वास करती हैं. उनकी यात्रा उन ट्रिगर होने वाले पलों से परिभाषित नहीं होती बल्कि उन कई पलों से होती है जब वह फिर भी अपनी रोशनी की ओर पहुंचती हैं. हम आशा करते हैं कि लोग ट्रोल्स से परे देखेंगे.'

नेहल चुडासमा की टीम ने जारी किया बयान (Photo: Instagram/@nehalchudasama9)
नेहल पर हुआ था हमला

कुछ वक्त पहले, नेहल ने खुद पर हुए शारीरिक हमले के बारे में खुलासा किया था. उन्होंने बताया था कि उनकी बायीं कलाई और बांह चोटिल हो गई थी और चेहरे पर थप्पड़ मारा गया था. उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट कर बताया था कि वह उस व्यक्ति को दो साल से जानती थीं. उन्होंने बताया था कि वो शख्स सार्वजनिक जगहों पर उनका पीछा कर रहा था और पिछले कुछ महीनों से असंख्य तरीकों से मानसिक यातना दे चुका था. एक्ट्रेस के कठोर लेकिन विनम्र भाव से ऐसा करने से रोकने पर उस व्यक्ति ने उनके साथ गाली-गलौज किया और राक्षस की तरह उनपर शारीरिक हमला कर दिया था. अंत में नेहल ने शख्स के खिलाफ FIR करवाई थी और वो शख्स गिरफ्तार हो गया था.

लेटेस्ट

