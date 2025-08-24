Bigg Boss 19: कौन हैं नीलम गिरी? टिकटॉक से शुरू हुआ सफर, पवन सिंह ने बनाया फेमस

बिग बॉस 19 का दमदार आगाज हो चुका है. सलमान खान के शो पर भोजपुरी एक्ट्रेस नीलम गिरी ने एंट्री ली है. नीलम भोजपुरी सिनेमा के कई बड़े सितारों के साथ काम कर चुकी हैं. आइए जानते हैं कि नीलम गिरी कौन हैं और इंडस्ट्री में उनकी एंट्री कैसे हुई.

कौन हैं नीलम गिरी?

नीलम गिरी का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ था. उन्होंने अपनी स्कूलिंग और ग्रेजुएशन पटना से पूरी की है. नीलम एक मीडिल क्लास फैमिली से आती हैं. उनके पिता की हार्डवेयर की दुकान है. उनके परिवार में कुल 6 लोग हैं. एक्ट्रेस के दो छोटे भाई और एक बड़ी बहन है. नीलम की इंस्टाग्राम प्रोफाइल बताती है कि वो अपने माता-पिता और भाई-बहनों के बेहद करीब हैं. वो पूरे परिवार के साथ अच्छा बॉन्ड शेयर करती हैं.

भोजपुरी सिनेमा में कैसे हुई एंट्री?

नीलम हमेशा ही एक्टिंग और डांसिंग की शौकीन रही हैं. इसी शौक के चलते उन्होंने टिकटॉक पर वीडियोज बनाने शुरू किए थे. इस दौरान भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की उन पर नजर पड़ी. पवन सिंह इंडस्ट्री में उनके मसीहा बनकर आए और उन्हें 'धनिया हमार नया बाड़ी हो' म्यूजिक वीडियो में काम करने का मौका दिया.

पवन सिंह के साथ नीलम की जोड़ी को खूब पसंद किया गया. उन्होंने अपनी अदाओं और एक्टिंग से लोगों का ध्यान खींचा. इसके बाद उन्हें फिल्मों में काम करने का मौका मिला. नीलम गिरी ने 'यूपी 61 लव स्टोरी ऑफ गाजीपुर', 'टुन टुन', 'इज्जत घर', 'कलाकंद' और 'जस्ट मैरिड' जैसी तमाम मूवीज में काम करके दर्शकों का ध्यान खींचा. नीलम, खेलारी लाल यादव और निरहुआ जैसे सितारों संग काम कर चुकी हैं.

निरहुआ के भाई संग रहा रिश्ता?

नीलम गिरी अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में रही हैं. इंडस्ट्री में उनके और निरहुआ के भाई प्रवेश लाल यादव के रोमांस की चर्चा थी. ऐसा कहा जाता है कि दोनों रिश्ते में थे. यहां तक कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जब निरहुआ इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे, तब उनके साथ नीलम को भी देखा गया था.

हालांकि, नीलम या प्रवेश ने कभी भी अपने रिश्ते पर बात नहीं की. एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 4.9 मिलियन फॉलोवर्स हैं, जिनके लिए वो कुछ ना कुछ शेयर किया करती हैं. अब देखते हैं कि वो बिग बॉस हाउस में क्या कमाल करती हैं.

---- समाप्त ----