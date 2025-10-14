scorecardresearch
 

क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन ने बिग बॉस में किया हंगामा, राशन टास्क बीच में छोड़ा, फूटा घरवालों का गुस्सा

मालती चाहर राशन टास्क में एक बार फिर अपनी मनमानी करती नजर आईं. उन्होंने टास्क को बीच में छोड़ दिया, जिस वजह से घरवाले उनपर भड़कते नजर आ रहे हैं. मालती की इस हरकत का क्या अंजाम होगा?

मालती चाहर से परेशान हुए घरवाले (Photo: Instagarm @maltichahar)
Bigg Boss 19: क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मालती चाहर ने बिग बॉस में बवाल मचाया हुआ है. मालती ने एक हफ्ते पहले ही शो में वाइल्ड कार्ड एंट्री ली है. लेकिन उन्होंने शो में आते ही घरवालों की नाक में दम कर दिया है. अब राशन टास्क को उन्होंने बीच में छोड़ दिया, जिस वजह से घरवालों का उनपर गुस्सा फूट पड़ा है. 

मालती से तंग हुए कंटेस्टेंट्स

राशन पाने के लिए बिग बॉस ने इस हफ्ते घरवालों को एक मजेदार टास्क दिया है. टास्क में घरवालों को एक-एक करके टेडी बियर को उठाना था. टास्क की शर्त ये है कि टेडी बियर जमीन पर टच नहीं होना चाहिए. अगर टेडी जमीन पर टच होगा तो राशन कट जाएगा. 

मगर जब मालती को टेडी बियर उठाने का मौका मिला तो उन्होंने जानबूझकर टेडी को जमीन पर फेंक दिया. दरअसल, मालती टास्क को बहुत लाइटली ले रही थीं. उनका टेडी जमीन पर टच हो गया था. नेहल ने जब मालती से टास्क को सीरियसली करने को बोला तो उन्होंने गुस्से में टेडी नीचे फेंक दिया. 

मालती की वजह से कटेगा घर का राशन?

मालती ने कहा कि वो चाहती हैं कि राशन 50% हो जाए. मालती की वजह से राशन में कटौती होगी, जिस वजह से बसीर, शहबाज और मृदुल, मालती पर भड़कते नजर आए. नेहल ने जब मालती से बोला कि उनकी इस हरकत से पूरे घर का राशन जा रहा है तो वो चिल्लाकर बोलीं- मुझसे बात मत करो. 

मालती चाहर की बदतमीजी से परेशान हुए लोग

शो का प्रोमो वीडियो वायरल हो रहा है. मालती की हरकत पर लोग भी भड़क रहे हैं. उन्हें सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया जा रहा है. वहीं, दूसरी ओर घरवाले भी मालती के एरोगेंट बिहेवियर से परेशान हो चुके हैं. मालती जब से आई हैं हर किसी से बदतमीजी से बात कर रही हैं. वो खुलेआम गालियां दे रही हैं. अब राशन टास्क में उनकी इस हरकत की वजह से घर में कितना बड़ा धमाका होगा? ये देखने वाली बात होगी. 

