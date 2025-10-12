Bigg Boss 19: जेमी लीवर ने लगाया एंटरटेनमेंट का तड़का, टैलेंट के मुरीद हुए सलमान, बोले- पिता से बेहतर...

Bigg Boss 19: इस हफ्ते वीकेंड का वार एपिसोड में सलमान खान का अलग अंदाज देखने को मिला. पिछले हफ्ते की ट्रोलिंग के बाद सलमान इस बार अलग अंदाज में घरवालों से बात करते दिखे. सलमान ने बिना गुस्सा किए काफी शांति से तान्या मित्तल और नीलम को आईना दिखाया. अब रविवार के एपिसोड में जेमी लीवर एंटरटेनमेंट का तड़का लगाती दिखेंगी.

जेमी लीवर ने शो में मचाया धमाल

शो का प्रोमो वीडियो सामने आ चुका है. जेमी कोरियोग्राफर और डायरेक्टर फराह खान का गेटअप लेकर एंट्री करती नजर आईं. शो में आकर उन्होंने सभी घरवालों और सलमान के सामने खुद को 'ठर्रा खान' के नाम से इंट्रोड्यूस किया. फराह की नकल उतारते हुए जेमी लीवर ने सभी घरवालों को टीज किया. उनकी खिल्ली उड़ाई. उनके साथ मस्ती-मजाक किया.

जेमी लीवर से इंप्रेस हुए सलमान

जेमी लीवर की कॉमेडी ने बोरिंग वीकेंड का वार में जान डाल दी. जेमी लीवर के मजाकिया अंदाज देख घरवाले हंस-हंसकर लोटपोट हो गए. सलमान भी दिल खोलकर हंसते खिलखिलाते दिखे. जेमी लीवर के आने से घर का टेंशन भरा माहौल काफी खुशनुमा होता नजर आया.

जेमी के टैलेंट से सलमान खान भी इंप्रेस होते नजर आए. सलमान ने जेमी की तारीफ करते हुए कहा कि वो अपने पिता जॉनी लीवर से भी ज्यादा टैलेंटेड हैं. सलमान से तारीफ सुनकर जेमी भी खुशी से गदगद होती दिखीं. शो का प्रोमो वीडियो फैंस को काफी पसंद आ रहा है. फैंस अब बेकरारी से एपिसोड का इंतजार कर रहे हैं.

कौन होगा घर से बेघर?

इस हफ्ते एक शॉकिंग एलिमिनेशन होने वाला है. दरअसल, इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए जीशान कादरी, नीलम गिरी, मृदुल तिवारी, बसीर अली, अशनूर कौर और प्रणित मोरे नॉमिनेटेड हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो सबसे कम वोट्स मिलने की वजह से जीशान कादरी शो से बाहर हो गए हैं. जीशान के बाहर होने से अमाल मलिक, बसीर और शहबाज को तगड़ा झटका लगने वाला है. हालांकि, आज, रविवार के एपिसोड में एलिमिनेशन दिखाया जाएगा. तो देखना मत भूलिएगा बिग बॉस का वीकेंड का वार.

