BB19: घरवालों की चिट्ठी पाकर बच्चों की तरह रोए मृदुल-प्रणित, कुनिका-नेहल हुईं इमोशनल

बिग बॉस के घर में इस बार इमोशन्स का सैलाब उमड़ने वाला है. सभी कंटेस्टेंट्स को अपने घरवालों से चिट्ठी मिलने वाली है जिसे पढ़कर उनके आंसू बहने लगेंगे. प्रणित मोरे-मृदुल अपनी चिट्ठी पढ़कर बच्चों की तरह रोते नजर आएंगे.

घरवालों की चिट्ठी पाकर रोने लगे मृदुल (Photo: Instagram @themridul_)
बिग बॉस एक ऐसा शो है, जहां कंटेस्टेंट्स बाहरी दुनिया से अलग होकर रहते हैं. इस दौरान वो अपने परिवार या करीबी दोस्तों से मुलाकात तो दूर, बातचीत भी नहीं कर पाते हैं. इसलिए जब भी फैमिली वीक होता है, तब सभी अपने घरवालों को देखकर बच्चों की तरह रोने लग जाते हैं. अब घरवाले अपने परिवार की चिट्ठी पाकर इमोशनल होते नजर आएंगे.

बिग बॉस में आई घरवालों की चिट्ठी

दिवाली का त्योहार नजदीक है. ऐसे में मेकर्स घरवालों को उनके परिवार वालों से तो नहीं मिला पाएंगे, मगर उन्हें ये एहसास दिला पाएंगे कि उनका परिवार उन्हें काफी याद कर रहा है. बिग बॉस के घर में चिट्ठियां डिलीवर होंगी. शो का नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें एक कबूतर आसमान से घर में चिट्ठियों की बारिश कर रहा है.

बिग बॉस द्वारा घर में ऐलान होगा कि उनके परिवार से चिट्ठियां आने वाली हैं. ऐसे में जब 'चिट्ठी आई है' गाना बजेगा, तो सभी बाहर आकर अपनी-अपनी चिट्ठी लेंगे और उसे सभी घरवालों के सामने पढेंगे. इस दौरान सभी की आंखें नम होंगी. कॉमेडियन प्रणित मोरे, जो हर किसी को अपनी कॉमिक टाइमिंग से हंसाते आए हैं, खुद रोते दिखाई देंगे. वो अपने परिवार को दिवाली के त्योहार पर मिस करेंगे.

उनके अलावा मृदुल भी अपने भाई नंदू की चिट्ठी पाकर बच्चों की तरह रोते नजर आए. उन्होंने अपने भाई संग बॉन्ड के बारे में घरवालों को बताया. इस दौरान अशनूर और नेहल की आंखों से आंसू छलकते दिखाई दिए. आगे कुनिका सदानंद ने अपने परिवार से आई चिट्ठी पढ़ी जिसके बाद उनके आंसू नहीं रुके. उनकी चिट्ठी में लिखा था कि जो चीज उन्हें 40 सालों में नहीं मिली, वो अब एक बार में मिल चुकी है. वो हर उस लड़की के लिए प्रेरणा बनी है, जो आज बाहर शेरनी की तरह घूम सकती है.

मालती ने किया नेहल पर कमेंट, फैंस नाराज

बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड बनकर आईं मालती चाहर एक के बाद एक सभी के निशाने पर आ चुकी हैं. वो घर में सभी से पंगे ले रही हैं. पिछले एपिसोड में उन्होंने नेहल को लेकर आपत्ति जनक कमेंट किया जिससे सभी घरवाले नाराज हुए. मालती ने नेहल से कहा कि वो पहले कपड़े पहने, तब जाकर वो उनसे बात करेंगी. इसके बाद बसीर और कुनिका आग बबूला हो गए. दोनों ने मालती को उनके कमेंट को लेकर लताड़ लगाई. 

फैंस मालती के कमेंट्स से परेशान हैं. सोशल मीडिया पर उनकी बात को लेकर तीखी बहस छिड़ी हुई है. कुछ लोग एक्ट्रेस से नाराज हैं. वहीं कुछ उनके गेम की तारीफ कर रहे हैं. हालांकि घर में मालती जिस तरह से गेम खेल रही हैं, उससे सभी घरवाले परेशान हैं. हाल ही में टेडी बियर टास्क के दौरान उनकी मनमानी के कारण घर का राशन-पानी चला गया था. 

