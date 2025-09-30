बिग बॉस में 'गुम' हुआ TV का टॉप एक्टर, मिल रहे ताने, पत्नी ने नहीं किया सपोर्ट, हुईं ट्रोल

'टीवी के आदर्श बेटे' के नाम से मशहूर गौरव खन्ना ने इन दिनों बिग बॉस 19 में नजर आ रहे हैं. गौरव ने जब से शो में एंट्री की है, वो लगातार चर्चा में बने हुए हैं. गौरव पर ये आरोप लग रहे हैं कि वो गेम में कुछ कमाल नहीं कर रहे. मगर अब सोशल मीडिया पर उनकी पत्नी आकांक्षा को ट्रोल किया जा रहा है. आखिर क्यों? आइए जानते हैं...

गौरव की पत्नी से नाराज यूजर्स

दरअसल, गौरव टीवी के टॉप एक्टर्स में से एक हैं. वो 'मास्टर शेफ' शो के भी विनर रह चुके हैं. लेकिन बिग बॉस में उनपर आरोप लग रहे हैं कि वो कुछ एंटरटेनिंग नहीं कर रहे हैं. शो के कंटेस्टेंट्स भी गौरव को इस बात के लिए अक्सर टारगेट करते दिखते हैं कि वो बैकफुट पर खेल रहे हैं. कभी फ्रंटफुट आकर किसी मुद्दे पर अपनी राय नहीं देते.

वीकेंड का वार में सलमान खान भी उन्हें कई दफा टोकते दिख चुके हैं. शो में गौरव की कई बार लड़ाइयां भी हुई हैं. कई दफा वीकेंड पर उन्हें खरी-खोटी सुनाई गई है. मगर अब तक गौरव की पत्नी आकांक्षा ने एक बार भी एक्टर के सपोर्ट में कोई पोस्ट शेयर नहीं की है. ऐसे में फैंस उनसे काफी निराश नजर आ रहे हैं.

क्यों चुप हैं गौरव की पत्नी?

आकांक्षा के पोस्ट के कमेंट सेक्शन में फैंस उन्हें खरी-खोटी सुना रहे हैं. फैंस का कहना है कि वो एक बार भी पति के सपोर्ट में आगे नहीं आईं. एक यूजर ने आकांक्षा की पोस्ट पर कमेंट किया- ना ये बिग बॉस के लिए पोस्ट कर रही हैं और ना ही जब मास्टरशेफ में गौरव थे तब सपोर्ट करती दिखीं. बेबी भी नहीं कर रहीं. फिर इन्होंने शादी क्यों की?

बता दें कि गौरव खन्ना बिग बॉस के एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर माने जा रहे थे. उनकी आवाज भी बुलंद है. लेकिन वो बेवजह के ड्रामे और लड़ाई झगड़ों से दूर रहते हैं. इसलिए अब उन्हें स्क्रीनटाइम भी काफी कम मिल रहा है. बीते एपिसोड में उनकी बस एक दो झलक ही देखने को मिली थी. अब इस तरह गौरव शो कैसे जीतेंगे, ये बड़ा सवाल है.

---- समाप्त ----