Review: कुनिका सदानंद की बॉसगिरी-तान्या मित्तल की शोबाजी, बिग बॉस में पहले दिन हुए पंगे, खुले सीक्रेट

बिग बॉस 19 में राजनीति का खेल शुरू हो चुका है. सोमवार को घरवालों का बीबी हाउस में पहला दिन बीता. फर्स्ट डे ही लड़ाइयां देखने को मिलीं, नॉमिनेशन-एविक्शन हुआ, कंटेस्टेंट्स के बीच तालमेल हिलता हुआ दिखा. घरवालों के लिए एसेंबली रूम को खोला गया.
बीबी हाउस में कई सीजन के बाद सीक्रेट रूम की एंट्री हुई. लड़ाई-झगड़ों के अलावा कॉमेडी का डोज भी मिला. सेलेब्स ने अपनी लाइफ के सीक्रेट खोले. कुल मिलाकर कहें तो सीजन 19 का पहला एपिसोड एंटरटेनिंग था.
पहले एपिसोड में शुरू हुआ पंगा
पहले एपिसोड में आमतौर पर शो को स्लो स्टार्ट मिलता है. लेकिन इस सीजन घरवाले पहले ही दिन एक्टिव नजर आए. सोमवार का एपिसोड ग्रैंड प्रीमियर नाइट की तरह क्रिस्प था. सबस बड़ी राहत ये रही कि इस सीजन मेकर्स ने बीबी एंथम को खत्म कर दिया है. बॉलीवुड गाने के साथ कंटेस्टेंट्स के दिन की शुरूआत हुई. इसके बाद शुरू हुआ पंगा... कुनिका सदानंद को बॉसी रोल प्ले करते देखा गया.
उनका ये बिहेवियर कई घरवालों को चुभा. जीशान कादरी ने उनके साथ लड़ाई को अवॉइड करना पसंद किया. वहीं फरहाना भट्ट और बसीर अली ने कुनिका संग किचन ड्यूटी और खाने को लेकर पंगा लिया. घरवालों ने मिलकर सीजन का पहला फैसला लिया. उन्हें आपसी सहमति से एक ऐसे घरवाले को चुनना था जो घर का सदस्य बनने का लायक नहीं है. इस खिलाड़ी को घर से बाहर गार्डन एरिया में सोना था. यहां मृदुल ने सिम्पेथी कार्ड खेलने, महानता दिखाने के लिए अपना नाम चुना और सबको उन्हें सलेक्ट करने को कहा.
कंटेस्टेंट्स ने कही दिल की बात
ओवर स्मार्ट बनने वाले मृदुल एसेंबली रूम में नॉमिनेशन के वक्त एक्सपोज हुए. वहां वो बहस के दौरान अपने ही जाल में फंसे. लेकिन किसी तरह से बच निकले और एविक्शन की गाज फरहाना भट्ट पर गिरी. वो पहले ही दिन शो से आउट हुईं. लेकिन बिग बॉस ने यहां ट्विस्ट खेला. फरहाना को मेकर्स ने सीक्रेट रूम में भेजा है. यहां वो घरवालों की हर गॉसिप और उनकी पर्सनैलिटी को परख पाएंगी. आवेज दरबार ने लव लाइफ के सीक्रेट खोले. वहीं अमाल मलिक ने अपनी कंट्रोवर्सी, डिप्रेशन और फैमिली को लेकर राज खोले.
इन सबके बीच तान्या मित्तल अपना अलग एजेंडा चलाती दिखीं. अलग-अलग घरवालों संग बातचीत में वो अपनी अमीरी, लग्जरी लाइफस्टाइल, सिक्योरिटी गार्ड्स, बिजनेस को फ्लॉन्ट करती दिखीं. सबको नजर आया कि वो छोटे शहर से आई लड़की का विक्टिम कार्ड खेल रही हैं. अमाल मलिक के खर्राटे और मृदुल के देसीपन ने कनेक्ट किया.
रिव्यू
बिग बॉस 19 टीम ने इस बार कास्टिंग में एक्सपेरिमेंट किया है. पहले जहां टीवी की दुनिया के कई बड़े सितारों को लिया जाता था. इस बार ऐसा नहीं है. हर फील्ड के अलग-अलग सितारों को शो में जगह मिली है. यूट्यूबर और इंफ्लुएंसर के फैंडम को ध्यान में रख कास्टिंग हुई है. शो को डिजिटल फर्स्ट बनाने की पूरी कोशिश है. तभी टीवी सेलेब्स से ज्यादा इंफ्लुएंसर पर जोर दिया गया है.
कोई बहुत बड़ा स्टार शो में नहीं लिया गया है, ऐसे में ढेरों सरप्राइज मिलने की गारंटी है. इससे फायदा ये होगा कि फैंडम और स्टेट्स का बोझ सेलेब्स पर नहीं पड़ेगा. वो खुलकर खेलेंगे और गेम में अपना बेस्ट दे पाएंगे. गौरव, मृदुल, फरहाना, तान्या, बसीर, नेहल... ये कुछ ऐसे कंटेस्टेंट हैं जो शो से शाइन कर सकते हैं. सबसे अच्छी बात ये है कि बिग बॉस इस सीजन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे. इस बार शो को घरवाले चलाएंगे.
आपको कैसा लग रहा है ये सीजन?