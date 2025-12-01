'मैं किसी की नौकर नहीं हूं', गौरव खन्ना पर गुस्साईं तान्या मित्तल, बोलीं- मुझसे बदतमीजी...

बिग बॉस 19 में फिनाले वीक चल रहा है. बस कुछ दिनों का इंतजार और... फिर फैंस को शो का विनर मिल जाएगा. टॉप 5 में गौरव खन्ना, अमाल मलिक, प्रणित मोरे, तान्या मित्तल, फरहाना भट्ट ने अपनी जगह बनाई है. बीते वीकेंड का वार में अशनूर कौर और शहबाज बदेशा का एविक्शन हुआ है. शो का आखिरी हफ्ता भी पूरे सीजन की तरह धमाकेदार होने वाला है. इसकी शुरुआत गौरव खन्ना और तान्या मित्तल की लड़ाई से हुई है.
तान्या-गौरव में घमासान
नया प्रोमो सामने आया है जिसमें गौरव और तान्या के बीच बहसबाजी होती दिख रही है. क्योंकि गौरव इस वीक कैप्टन हैं. उनकी तान्या से हाउस ड्यूटी को लेकर लड़ाई होती है. वीडियो में गौरव तान्या को कहते हैं- जो करना है करो. मैं ऐसी बात करूंगा, तुम्हें यहां नहीं रहना है तो जाओ. मैं ऐसे ही बोलूंगा.
एक्टर की ऊंची टोन सुनकर तान्या का गुस्सा भड़क जाता है. वो गौरव को चेतावनी देते हुए कहती हैं- मुझसे आप आराम से बात करेंगे. मुझसे ऊंची आवाज में बात मत करो. मैं अपना खाना खुद बनाऊंगी मुझे ऐसे घटिया कैप्टन के लिए काम नहीं करना है. मैं बदतमीजी में किसी का टोन नहीं लूंगी. मैं किसी की नौकर नहीं हूं. तान्या और गौरव की घमासान के अलावा एक और पंगा होता है.
मालती-फरहाना में छिड़ी जंग
फरहाना और मालती की लड़ाई होती है. फरहाना का आरोप है कि मालती की हरकतें कुछ और हैं जबकि वो खुद को प्रेटेंड कुछ और करती हैं. फरहाना के मुताबिक, मालती उन्हें घर में अलग थलग करना चाहती हैं. वो चाहती हैं सब उनसे बात करें फरहाना से नहीं. अमाल संग दोस्ती टूटने का जिम्मेदार भी फरहाना ने मालती को बताया.
इसके अलावा घर में मीडिया आई है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टर्स ने घरवालों से तीखे सवाल पूछे. तान्या-फरहाना को ग्रिल किया गया. फरहाना को उनके टीवी एक्टर्स और इंडस्ट्री पर दिए बयान को लेकर आईना दिखाया गया. कुल मिलाकर आने वाले एपिसोड एंटरटेनमेंट से भरपूर होने वाले हैं.