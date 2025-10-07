किचन ड्यूटी पर बवाल, भोजपुरी हसीना को सजा देंगी फरहाना! किस पर गिरी नॉमिनेशन की गाज?

बिग बॉस 19 के घर का माहौल हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ रहा है. कंटेस्टेंट्स के बीच की लड़ाइयां भी बढ़ती जा रही हैं. अब घर में हाउस ड्यूटी को लेकर पंगा हो गया है. नीलम और फरहाना की दोस्ती में दरार आ गई है. आखिर माजरा क्या है? आइए जानते हैं.

नीलम को सजा देंगी फरहाना?

शो में शुरुआत से ही भोजपुरी हसीना नीलम किचन ड्यूटी करती नजर आ रही हैं. उनका बनाया हुआ खाना सबको पसंद आता है. मगर अब फरहाना संग रिश्ते में दरार पड़ने के बाद नीलम ने खाना बनाने से इनकार दिया. नीलम की इस बात से फरहाना गुस्सा हो गईं. फरहाना ने नीलम से कहा कि अगर वो खाना नहीं बनाएंगी तो उन्हें डबल ड्यूटी करनी होगी और साथ ही उन्हें सजा भी मिलेगी.

नीलम के सपोर्ट में उतरे शहबाज

मगर फरहाना की ये बात शहबाज को पसंद नहीं आती, क्योंकि वो नीलम के दोस्त हैं. फरहाना की पनिशमेंट वाली बात का शहबाज विरोध करते हैं और कहते हैं कि यहां कोई पनिशमेंट नहीं दे सकता.

इसी दौरान अभिषेक भी बीच में कूद पड़ते हैं और उनकी शहबाज संग बहसबाजी हो जाती है. दोनों एक दूसरे पर शब्दों से वार करते दिखे. देखते ही देखते हाउस ड्यूटी को लेकर घर में बवाल मच गया.

नॉमिनेशन टास्क में हुआ हंगामा

वहीं, दूसरी ओर नॉमिनेशन टास्क में अभिषेक बजाज घर से बेघर करने के लिए जीशान कादरी का नाम लेते हैं. अभिषेक कहते हैं कि जो सबका दोस्त होता है वो असल में किसी का दोस्त नहीं होता. अभिषेक की इस बात पर जीशान भड़क जाते हैं और गुस्से में अभिषेक से कहते हैं कि वो हर वक्त गालियां नहीं दे सकते.

वहीं, नीलम नॉमिनेशन के लिए अभिषेक का नाम लेती दिखीं. इस दौरान अभिषेक और नीलम भी आपस में बहसबाजी करते नजर आए. नॉमिनेशन टास्क में घर में तांडव मच गया. शो के प्रोमो देखकर लग रहा है कि कमिंग एपिसोड में धमाका होने वाला है. अब घर से बेघर होने के लिए कौन से कंटेस्टेंट्स नॉमिनेट हुए हैं? ये जानने के लिए आपको आज का एपिसोड देखना होगा.

