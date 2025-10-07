scorecardresearch
 

Feedback

किचन ड्यूटी पर बवाल, भोजपुरी हसीना को सजा देंगी फरहाना! किस पर गिरी नॉमिनेशन की गाज?

बिग बॉस 19 का घर जंग के मैदान में बदल चुका है. किचन ड्यूटी को लेकर फरहाना और नीलम भिड़ पडीं. वहीं दूसरी ओर नॉमिनेशन टास्क में घरवाले एक दूसरे पर शब्दों के वार करते दिखे.

Advertisement
X
टूटी फरहाना और नीलम की दोस्ती ( Photo: Instagram @farrhana_bhatt @jiohotstarreality)
टूटी फरहाना और नीलम की दोस्ती ( Photo: Instagram @farrhana_bhatt @jiohotstarreality)

बिग बॉस 19 के घर का माहौल हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ रहा है. कंटेस्टेंट्स के बीच की लड़ाइयां भी बढ़ती जा रही हैं. अब घर में हाउस ड्यूटी को लेकर पंगा हो गया है. नीलम और फरहाना की दोस्ती में दरार आ गई है. आखिर माजरा क्या है? आइए जानते हैं. 

नीलम को सजा देंगी फरहाना?

शो में शुरुआत से ही भोजपुरी हसीना नीलम किचन ड्यूटी करती नजर आ रही हैं. उनका बनाया हुआ खाना सबको पसंद आता है. मगर अब फरहाना संग रिश्ते में दरार पड़ने के बाद नीलम ने खाना बनाने से इनकार दिया. नीलम की इस बात से फरहाना गुस्सा हो गईं. फरहाना ने नीलम से कहा कि अगर वो खाना नहीं बनाएंगी तो उन्हें डबल ड्यूटी करनी होगी और साथ ही उन्हें सजा भी मिलेगी. 

सम्बंधित ख़बरें

Tanya Mittal Biryani
बिग बॉस में तान्या ने किया वेजिटेरियन होने का दिखावा? 
Armaan Malik Jyoti Mallik
अमाल मलिक हुए ट्रोल तो सपोर्ट में उतरीं मां, पोस्ट ल‍िखकर दी ये सलाह  
Armaan with Amaal
भाई Armaan ने मेकर्स को घेरा, फिर डिलीट किया पोस्ट! 
malti chahar bigg boss 19
'मारूं 2 चांटे खींचकर', क्रिकेटर की बहन से डरीं भोजपुरी हसीना 
तान्या मित्तल-मालती चाहर (Photo: Instagram @maltichahar/tanyamittalofficial)
मालती ने किया तान्या को एक्सपोज, झूठी अमीरी दिखाना करेंगी बंद? 

नीलम के सपोर्ट में उतरे शहबाज

मगर फरहाना की ये बात शहबाज को पसंद नहीं आती, क्योंकि वो नीलम के दोस्त हैं. फरहाना की पनिशमेंट वाली बात का शहबाज विरोध करते हैं और कहते हैं कि यहां कोई पनिशमेंट नहीं दे सकता.

इसी दौरान अभिषेक भी बीच में कूद पड़ते हैं और उनकी शहबाज संग बहसबाजी हो जाती है. दोनों एक दूसरे पर शब्दों से वार करते दिखे. देखते ही देखते हाउस ड्यूटी को लेकर घर में बवाल मच गया. 

Advertisement

नॉमिनेशन टास्क में हुआ हंगामा

वहीं, दूसरी ओर नॉमिनेशन टास्क में अभिषेक बजाज घर से बेघर करने के लिए जीशान कादरी का नाम लेते हैं. अभिषेक कहते हैं कि जो सबका दोस्त होता है वो असल में किसी का दोस्त नहीं होता. अभिषेक की इस बात पर जीशान भड़क जाते हैं और गुस्से में अभिषेक से कहते हैं कि वो हर वक्त गालियां नहीं दे सकते. 

वहीं, नीलम नॉमिनेशन के लिए अभिषेक का नाम लेती दिखीं. इस दौरान अभिषेक और नीलम भी आपस में बहसबाजी करते नजर आए. नॉमिनेशन टास्क में घर में तांडव मच गया. शो के प्रोमो देखकर लग रहा है कि कमिंग एपिसोड में धमाका होने वाला है. अब घर से बेघर होने के लिए कौन से कंटेस्टेंट्स नॉमिनेट हुए हैं? ये जानने के लिए आपको आज का एपिसोड देखना होगा. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement