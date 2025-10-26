scorecardresearch
 

बिग बॉस 19 फेम तान्या मित्तल पर FIR की मांग, बैन हो चुकी पोटाश गन चलाते हुए वीडियो वायरल

बिग बॉस 19 फेम तान्या मित्तल अब एक नई मुसीबत में फंस गई हैं. दरअसल सोशल मीडिया पर उनका एक वीडिया वायरल हो रहा है. जिसमें वह कार्बाइड गन चलाते हुए दिखाई दे रही है.

तान्या मित्तल पर FIR की मांग (Photo:X/@HotstarReality)
बिग बॉस 19 फेम तान्या मित्तल एक बार फिर सुर्खियों में हैं. इस बार वजह उनका वायरल वीडियो है, जिसमें वे पोटाश (कार्बाइड) गन चलाती नजर आ रही हैं. ग्वालियर निवासी शिशुपाल सिंह कंषाना ने इस वीडियो की शिकायत ASP अनु बेनीवाल से की है. शिकायत में मुख्यमंत्री और कलेक्टर के आदेशों का हवाला देते हुए FIR की मांग की गई है.

बता दें, ग्वालियर कलेक्टर ने धारा 163 के तहत पोटाश गन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है. क्योंकि इनके इस्तेमाल से प्रदेश में 200 से अधिक लोग आंखों की रोशनी गंवाने की कगार पर हैं. वीडियो सामने आने के बाद एएसपी अनु बेनीवाल ने कहा है कि साइबर टीम को जांच के निर्देश दिए गए हैं, और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है.

तान्या मित्तल पर FIR की मांग
दरअसल ग्वालियर निवासी शिशुपाल सिंह कंषाना ने एएसपी अनु बेनीवाल को इस वीडियो की शिकायत की है. शिकायत में उन्होंने सीएम डॉ. मोहन यादव के निर्देश और कलेक्टर रुचिका चौहान द्वारा जारी आदेशों का जिक्र करते हुए FIR की मांग की है. वायरल वीडियो में तान्या मित्तल को पोटाश यानी कार्बाइड गन चलाते हुए देखा जा सकता है. यह वही गन है जिसके इस्तेमाल पर ग्वालियर कलेक्टर ने धारा 163 के तहत पूर्ण प्रतिबंध लगाया है. बताया जा रहा है कि प्रदेश में अब तक 200 से ज्यादा लोग ऐसे मामलों में अपनी आंखों की रोशनी गंवाने की कगार पर हैं. इसलिए इन गनों की बिक्री, खरीद और प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है.

वहीं एएसपी अनु बेनीवाल ने बताया कि शिकायत की जांच के लिए साइबर टीम को निर्देश दे दिए गए हैं और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. आपको बता दें कि तान्या मित्तल इस समय बिग बॉस 19 में नजर आ रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. लोग सुरक्षा और जिम्मेदारी को लेकर सवाल उठा रहे हैं. 

क्या होती है कार्बाइड बंदूकें?
बता दें कि कार्बाइड बंदूकें आमतौर पर प्लास्टिक के पाइप या लोहे के पाइप से तैयार होती है. इस गन में कैल्शियम कार्बाइड और पानी के इस्तेमाल से केमिकल रिएक्शन पैदा होता है, जिसके बाद एक तेज धमाका होता है. आमतौर पर ये एक खिलौने के जैसा दिखता है लेकिन ये काफी खतरनाक होता है. सोशल मीडिया के जमाने में ये गन काफी फेमस हुई. तान्या मित्तल की तरह ही सोशल मीडिया पर इस तरह के रील्स में वीडियो देखे गए, जिसेक बाद बच्चों में इन गनों को लेकर दीवानगी बढ़ गई.

मालूम हो कि, तान्या मित्तल इन दिनों बिग बॉस के घर में हैं, वो अपने गेम से सभी का दिल जीत रही हैं. साथ ही अपने बड़बोलेपन की वजह से सोशल मीडिया के दुनिया की फेमस मीम कंटेंट बन गई हैं.

