बिग बॉस 19 से ये दो कंटेस्टेंट्स हुए बेघर! घरवालों के उड़े होश

बिग बॉस 19 में अभी तक घर से बेघर कोई नहीं हुआ था. लेकिन अब एक साथ डबल एविक्शन ने सभी के होश उड़ा दिए हैं. बिग बॉस के घर से किन दो कंटेस्टेंट्स का पत्ता कट गया है. जानिए

X
बिग बॉस 19 से कौन हुआ बेघर? (Photo: X/@ColorsTV)
बिग बॉस 19 से कौन हुआ बेघर? (Photo: X/@ColorsTV)

टीवी के रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' से एक शॉकिंग खबर सामने आ रही है. इस हफ्ते घर में डबल एविक्शन हुआ है. जिसमें दो कंटेस्टेंट्स घर से बेघर हो गए हैं. इस हफ्ते चार कंटेस्टेंट्स नॉमिनेटेड थे. जिसमें मृदुल तिवारी, नतालिया, अवेज दरबार और नगमा मिराजकर का नाम शामिल है. अब उन दो नामों पर मुहर लग गई है कि कौन दो कंटेस्टेंट्स बेघर हुए हैं.

गौरतलब है कि बिग बॉस 19 को शुरू हुए तीन हफ्ते हो चुके हैं और अब तक कोई एलिमिनेशन नहीं हुआ था. लेकिन बिग बॉस ने डबल एविक्शन कर सभी को हैरान कर दिया. जिससे मौजूद घरवालों को तगड़ा झटका लगा है.

कौन हुआ बिग बॉस के घर से बेघर?
BBTak के मुताबिक पोलैंड की मॉडल और एक्ट्रेस नतालिया और नगमा को घर से बेघर कर दिया गया है. हालांकि अभी इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन सोशल मीडिया पर इन दो नामों की ही चर्चा है.

बिग बॉस में हुआ पहला एविक्शन
बता दें कि बिग बॉस 19 की शुरुआत से ही शो में काफी ड्रामा, लड़ाई-झगड़ा देखने को मिला है. हालांकि पहले दो हफ्तों में किसी को बाहर नहीं किया गया. हालांकि तीसरे हफ्ते तक आते-आते घरवालों की घर से बेघर होने के लिए आवेज दरबार, नगमा मिराजकर, मृदुल तिवारी और नतालिया का नाम था. अब नतालिया और नगमा को ऑडियंस का सबसे कम प्यार मिला. जिस वजह से उन्हें शो को बाय-बाय करना पड़ गया.

शो में नगमा-नतालिया का नहीं दिखा जादू
अगर आपने बिग बॉस 19 का शो देखा हो तो आप समझेंगे कि नतालिया घर के अंदर गेम में मजबूत पकड़ बनाने में नाकाम रहीं. वो गेम प्लान और स्टैंड लेने के मामले में काफी पिछड़ गईं. इसके अलावा भाषा की दिक्कत का भी उन्होंने सामना किया. वहीं नगमा भी घर में कुछ खास कमाल कर नहीं कर पाईं और तीसरे हफ्ते ही उन्हें घर छोड़ना पड़ा.

वीकेंड का वार में क्यों नहीं थे सलमान?
वहीं इस बार का वीकेंड का वार खास रहा. क्योंक इसमें बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान नहीं बल्कि फिल्ममेकर फराह खान ने शो को होस्ट किया. सलमान अपनी फिल्म की शूटिंग की वजह से बिजी हैं. अब वीकेंड का वार फराह ने किस तरह होस्ट किया. ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा.

