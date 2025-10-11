'उसने अकेले मुझे बुरे वक्त...', अमाल मलिक के पिता डब्बू मलिक ने लिखा इमोशनल नोट

सिंगर और म्यूजिक कंपोजर अमाल मलिक इस समय सलमान खान स्टारर टीवी के पॉपुलर रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' के घर में अपना जबरदस्त गेम खेल रहे हैं. हाल ही के दिनों में अमाल मलिक को लेकर सोशल मीडिया पर काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा था. वहीं अब उनके पिता और फेमस म्यूजिशयन डब्बू मलिक ने एक इमोशनल पोस्ट किया है. जो इस वक्त वायरल है.

दरअसल इंस्टाग्राम पर शेयर किए पोस्ट में डब्बू मलिक ने अमाल के पिछले कुछ सालों के स्ट्रगल और चुनौतियों के बारे में बात की है. इसी के साथ उन्होंने बताया कि उनके बेटे ने अकेले ही उन्हें निराशा की गहराइयों से निकाला है और अशांत समय भी देखा है.

क्या लिखा डब्बू मलिक ने?

डब्बू मलिक ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, 'अमाल ने अकेले ही अपने पिता (डब्बू) को बहुत बुरे वक्त से बाहर निकाला है. उसने कई मानसिक और भावनात्मक परेशानियों का सामना किया है. डिप्रेशन जैसी गंभीर स्थिति से जूझना, मुश्किल हालातों से लड़ना और अपने व्यवहार को सुधारने की कोशिश करना, ये सब अमाल के लिए आसान नहीं था. इसके बावजूद, वह आज भी अपनी लाइफ की चुनौतियों से लड़ रहे हैं और बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं.'

पिता से पहले मां ने किया था सपोर्ट

वहीं इससे पहले अमाल की मां ने भी अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट कर अमाल के लिए प्यार लुटाया था.अमाल मलिक की मां ने ज्योति ने इंस्टाग्राम पर बेटे के साथ एक फोटो शेयर की और लिखा, 'तुम पर बहुत गर्व है मेरे प्यारे अमाल मलिक! तुम जैसे हो वैसे ही रहो, सच्चे और दिल से मासूम. ऐसे लोगों से बात भी मत करो जिनमें कोई मानवीय मूल्य नहीं हैं. मैं तुमसे प्यार करती हूं. तुम्हारी बहुत याद आ रही है.'

अमाल ने कही थी दिल की बात

बता दें कि हाल ही के एपिसोड में बिग बॉस के घर से एक वीडियो वायरल हुआ था. जिसमें अमाल अपने दिल के बात कैमरे के सामने कहते हुए दिखाई दिए थे. इस दौरान अमाल ने कहा, 'मैं जाकर कोशिश करूंगा कि कम से कम दिन में उठके मैं अपने मॉम डैड से मिलूं. उनके साथ लंच या ब्रेकफास्ट, कुछ तो करूं जैसे मैं उनके साथ कुछ समय बिता सकूं.'

