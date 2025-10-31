scorecardresearch
 

बिग बॉस 19 से बाहर होने के बाद बसीर ने नेहल को किया अनफॉलो, बोले- मेरे पीठ पीछे...

पिछले हफ्ते ही बिग बॉस 19 में हुए शॉकिंग एविक्शन में बसीर अली बाहर हो गए थे. अब उन्होंने अपनी और नेहल के साथ बॉन्ड को लेकर बात की है. इसके साथ ही उन्होंने अपनी मां के स्टेटमेंट पर भी रिएक्शन दिया है.

नेहल पर बोले बसीर अली (Photo: X/@Baseer_Bob)
नेहल पर बोले बसीर अली (Photo: X/@Baseer_Bob)

टीवी रियलिटी शो के स्टार बसीर अली हाल ही में 'बिग बॉस 19' से बाहर हुए थे. इस फैसले से न सिर्फ उनके फैन बल्कि वो खुद हैरान थे. बिग बॉस के घर से निकलने से ठीक पहले बसीर का नेहल चुडासमा के साथ रोमांटिग एंगल देखने को मिला था. हालांकि ये चल नहीं पाया और दोनों को साथ में ही घर से बेघर कर दिया गया. अब इसे लेकर बसीर ने चुप्पी तोड़ी है.

टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में बसीर ने नेहल चुडासमा को लेकर गुस्सा जाहिर किया है. जब उन्हें ये पता चला कि नेहल उनके पीठ पीछे बातें कर रहीं थीं तो वो इससे काफी निराश हुए.

बसीर अली ने क्या बताया?
बसीर ने कहा, 'मैं उनसे (नेहल) नाराज हूं और दूरी बनाए रखना चाहता हूं.' नेहल के साथ अपनी बॉन्ड के बारे में बात करते हुए कहा, 'जैसा मैंने पहले भी देखा और कहा है मैंने नेहल की कुछ क्लिप्स देखी हैं, खुद को मेरा दोस्त कहने के बावजूद, उसने मेरे लिए कोई स्टैंड नहीं लिया.'

बसीर ने ये भी कहा, 'जब फरहाना, जो मेरी दोस्त भी उसने मेरे बारे में घटिया बातें कही और नेहल ने चुप रहना चुना. ये दोनों मेरे दोस्त थे, तब भी मेरी पीठ पीछे बातें कर रहे थे. मैं दोनों से ही थोड़ा अपसेट हूं. खैर, फरहाना तो अभी वहीं है, जब वो आएगी तो देखा जाएगा. मैं थोड़ा समय लेना चाहता हूं और दूरी बनाए रखना चाहता हूं.'

मां के रिएक्शन पर क्या बोले बसीर?
गौरतलब है कि हाल ही में नेहल और फरहाना को लेकर बसीर अली की मां का रिएक्शन भी सामने आया था. इसे लेकर बसीर ने कहा, 'ऐसा नहीं है कि मेरी मां को फरहाना या नेहल नापसंद हैं. उन्होंने दोनों को लेकर ही पॉजिटिव बात की है. उन्हें जो पसंद नहीं आया, वो मेरा-नेहल का एंगल था. 

नेहल-बसीर ने किया अनफॉलो
बसीर ने अंत में कहा, 'मेरी मां को मेरा और फरहाना का मोमेंट काफी एंटरटेनिंग लगा. लेकिन जब मेरे और नेहल की बात आई तो मेरी मां को वह बहुत निगेटिव लगी और उन्होंने कहा कि उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं आया.' बता दें कि नेहल और बसीर ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो भी कर दिया है.

