रिलेशनशिप में हैं अमाल मलिक, क्यों बिग बॉस में तान्या मित्तल के लिए बने 'कबीर सिंह'? बढ़ रही नजदीकियां!

इन दिनों बिग बॉस 19 में कंटेस्टेंट का हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. शो में अमाल मलिक और तान्या मित्तल की नजदीकियों की भी चर्चा हो रही है. देखना होगा कि आने वाले वक्त में ये अपने रिश्ते को किस मोड़ पर ले जाते हैं.

तान्या मित्तल, अमाल मलिक की दोस्ती हुई गहरी (PHOTO: X@SatyavadiLadki)
रियलिटी शो की दौड़ में बिग बॉस 19 सबसे आगे है. इस सीजन हर कंटेस्टेंट अपने आप में काफी अलग है. हर किसी के पास अपनी कहानी है. घर में हर दिन एक नया मुद्दा और कहानी सुनाई दे रही है. इस बीच अमाल मलिक और तान्या मित्तल के रोमांस के चर्चे हो रहे हैं. शो में दोनों की नजदीकियां बढ़ती नजर आ रही हैं.

करीब आ रहे हैं तान्या-अमाल?
बिग बॉस के घर में हर दिन एक नया रिश्ता बनता दिखता है. इन दिनों बिग बॉस हाउस में तान्या मित्तल और अमाल मलिक के बीच नजदीकियां देखने को मिल रही हैं. हाल ही में बिग बॉस के घर में नॉमिनेशन टास्क हुआ. टास्क के दौरान कुनिका सदानंद ने तान्या मित्तल की परवरिश पर सवाल उठाए. मां का नाम सुनकर तान्या फूट-फूटकर रोने लगती हैं. 

इस दौरान अमाल, तान्या का स्टैंड लेते दिखे. टास्क के बाद वो काफी गुस्से में नजर आए. उन्होंने तान्या को ये भी कहा कि वो कुनिका की असिस्टेंट बनना बंद करें. तान्या के प्रति अमाल का कंर्सन देखकर ऐसा लगा कि वो उन्हें दोस्त से ज्यादा समझ रहे हैं. यही नहीं, फैन्स का कहना है कि अमाल बिग बॉस हाउस के कबीर सिंह हैं. 

तान्या की वजह से टूटेगा अमाल का रिश्ता?
अमाल मलिक ने जब बिग बॉस में एंट्री ली थी, तब उन्होंने कंफर्म कर दिया था कि वो रिलेशनशिप में हैं. उन्होंने कैमरे पर अपनी लेडी लव के लिए प्यार भी जाहिर किया था. अमाल ने कहा कि था कि वो अपनी लेडी लव का यकीन नहीं तोड़ेंगे और बिग बॉस में किसी के साथ मिंगल नहीं होंगे.  

