'फरहाना बुरी है' कश्मीरी एक्ट्रेस के खिलाफ अमाल मलिक के परिवार के तीखे बोल, फैंस हुए नाराज

अमाल मलिक और फरहाना भट्ट के बीच विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. इसमें अब सिंगर की आंटी भी जुड़ गई हैं जिन्होंने फरहाना के खिलाफ चौंकाने वाला बयान दिया है. फैंस उनकी सोच की कड़ी निंदा कर रहे हैं.

फरहाना भट्ट के खिलाफ बोलीं अमाल मलिक की आंटी (Photo: Instagram @farrhana_bhatt)
फरहाना भट्ट के खिलाफ बोलीं अमाल मलिक की आंटी (Photo: Instagram @farrhana_bhatt)

पिछले हफ्ते बिग बॉस के घर में एक बड़ा बवाल खड़ा हुआ. सिंगर अमाल मलिक और कश्मीरी एक्ट्रेस फरहाना भट्ट के बीच तगड़ी बहस छिड़ी. कैप्टेंसी टास्क के दौरान फरहाना ने नीलम की चिट्ठी फाड़ी जिसपर अमाल भड़के और उन्होंने फरहाना से बदतमीजी की. हालांकि वीकेंड का वार पर सलमान और अमाल के पिता डब्बू मलिक ने उनकी क्लास भी लगाई. लेकिन अब अमाल के परिवार ने फरहाना के खिलाफ तीखे बोल का इस्तेमाल किया है.

फरहाना के खिलाफ क्या बोला अमाल मलिक का परिवार?

अमाल मलिक की आंटी रोशन गैरी ने अपने एक इंटरव्यू में फरहाना पर विवादित कमेंट किया है. जब उनसे पूछा गया कि वो एक्ट्रेस के लिए क्या कहना पसंद करेंगी? तो उन्होंने बिना किसी झिझक, फरहाना को बुरी कहा और उनके लिए आतंकवादी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया. उन्होंने फरहाना के लिए कहा, 'बुरी, आतंकवादी. सॉरी, मैं ऐसा नहीं कहना चाहती हूं लेकिन वो जो राक्षस जैसे लोग होते हैं ना, जो लोगों का खून चूसकर बाद में हंसते रहते हैं, फरहाना वो हैं.'

फैंस अमाल की आंटी के इस बयान पर अपनी नाराजगी जता रहे हैं. सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ गुस्सा भड़का हुआ है. वो सिंगर की आंटी को फरहाना के लिए अपशब्द कहने पर लताड़ लगा रहे हैं. कई यूजर्स फरहाना को रोशन गैरी के खिलाफ मानहानी का केस दर्ज करने की बात कह रहे हैं. 

सोशल मीडिया पर अमाल की चाची के लिए भड़का फैंस का गुस्सा
सोशल मीडिया पर अमाल की आंटी के लिए भड़का फैंस का गुस्सा

अमाल की आंटी के खिलाफ सोशल मीडिया यूजर्स

एक यूजर ने लिखा है, 'वो कैसे इतनी आसानी से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकती हैं, खासकर ये जानते हुए कि फरहाना कश्मीर से आती हैं और ये इतना सेंसेटिव है. एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहां आपको सोशल मीडिया पर दिखाए गए अपने शब्दों से सावधान रहना चाहिए, ये कुछ लोगों को भड़का सकता है.'

सोशल मीडिया पर कई लोग फरहाना के सपोर्ट में आकर खड़े हो चुके हैं. जबसे अमाल ने फरहाना से बदतमीजी की और उनकी मां के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, तबसे फैंस एक्ट्रेस के साथ आ गए हैं. बता दें, जब अमाल फरहाना के साथ बदतमीजी कर रहे थे, तब एक्ट्रेस ने बिना ज्यादा रिएक्ट किए उस पूरी स्थिति को संभाला, जिसके बाद फैंस उनके मुरीद हो गए. वहीं लोग अब अमाल मलिक के खिलाफ खड़े हो चुके हैं.

