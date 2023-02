Bigg Boss 16 Finale: कब और कहां देख सकते हैं बिग बॉस 16 का फिनाले? इस कंटेस्टेंट का पलड़ा है भारी

Bigg Boss 16 Finale: बिग बॉस 16 के फिनाले का दिन आ गया है. आज रात फैसला हो जाएगा कि बिग बॉस 16 की ट्रॉफी का विजेता कौन है. आखिरी पांच कंटेस्टेंट के बीच रविवार, 12 फरवरी को आखिरी मुकाबला होगा. इसके बाद हम सभी को टीवी का नया बिग बॉस मिल जाएगा. फिनाले में कंटेस्टेंट प्रियंका चाहर चौधरी, शालीन भनोट, एमसी स्टैन, शिव ठाकरे और अर्चना गौतम के बीच आखिरी मुकाबला देखने को मिलने वाला है. हम बता रहे हैं कितने बजे और कहां आप इस शो को देख सकते हैं. साथ ही कौन है जनता की पसंद.

कब और कहां देखें बिग बॉस फिनाले?

बिग बॉस 16 का फाइनल आज शाम 7 बजे से शुरू होगा. इस शो को आप कलर्स टीवी चैनल और वूट एप पर देख सकते हैं. विनर की ट्रॉफी उठाने से पहले घर में खूब मस्ती और सेलिब्रेशन का माहौल देखने को मिलने वाला है. आज के एपिसोड में कंटेस्टेंट्स डांस परफॉरमेंस करेंगे. इसके अलावा शो से आउट हो चुके सेलेब्स को भी खास परफॉरमेंस देते हुए देखा जाने वाला है. शो में रोमांटिक हुए कपल्स के लिए अलग से थीम चुना गया है, जिसमें उनका रोमांस आपको देखने मिलेगा. वैलेंटाइन वीक का मौका है, ऐसे में बिग बॉस 16 के कपल्स का रोमांस सभी के होश जरूर उड़ाएगा.

क्या है बिग बॉस 16 का प्राइज?

बिग बॉस 16 के विजेता को सोने से बनी ट्रॉफी दी जाएगी. इस ट्रॉफी की शेप घोड़े जैसी है. शो की प्राइज मनी की बात करें तो ये 50 लाख रुपये है. हालांकि ये रकम जीरो हो गई थी और अब प्राइज मनी 21 लाख 80 हजार रुपये हो गई है. पैसों के अलावा विजेता को एक जबरदस्त कार भी मिलने वाली है. ये गाड़ी ह्युंदाई ग्रैंड आई10 निऑस होगी.

कौन बन सकता है विजेता?

ट्विटर पर जनता की सुनी जाए तो मुकाबला आखिर में एक्ट्रेस प्रियंका चाहर चौधरी और शिव ठाकरे के बीच जाकर अटकेगा. दोनों ही शुरू से बिग बॉस के घर के सबसे ताकतवर और चतुर कंटेस्टेंट रहे हैं. हालांकि यूजर्स की मानें तो प्रियंका का पलड़ा भारी है. प्रियंका इस शो की ट्रॉफी को अपने नाम कर सकती हैं. सोशल मीडिया यूजर्स के साथ-साथ टीवी के बहुत से सेलेब्स जैसे गौहर खान और गौतम गुलाटी भी प्रियंका को विजेता बता चुके हैं.

The Queen is gonna Grab the Trophy 🏆 tonight, Excitement at it's peak rn!



JEET KE AANA PRIYANKA

CHAK DE FATTE PRIYANKA — Priyanka Chahar Choudhary (@PriyankaChaharO) February 12, 2023

Let's Cheer for her Together!



JEET KE AANA PRIYANKA — Priyanka Chahar Choudhary (@PriyankaChaharO) February 12, 2023

Here are some glimpse of unmatchable support she earned in these last 4th month #Priyankachaharchoudhary #bb16 pic.twitter.com/bCRqa9cpSF — 𝓝𝓓 | ✪ (@NdSPov) February 8, 2023

Gut feeling , Priyanka will win #bb16 ! — Gauahar Khan (@GAUAHAR_KHAN) February 9, 2023

Priyanka ko trophy Aur Stan ke gaane per reel toh banti hai boss #bb16 — Gautam Gulati 🇮🇳 (@TheGautamGulati) February 8, 2023

अब देखना होगा कि क्या प्रियंका चाहर चौधरी फैंस और सेलेब्स की उम्मीदों पर खरी उतरती हैं या फिर शिव ठाकरे या बाकी कंटेस्टेंट्स में से कोई बाजी मार ले जाता है. हम आपको बिग बॉस 16 के फिनाले की लाइव अपडेट्स देने वाले हैं. तो हमने जुड़े रहिएगा.