Bigg Boss 16 Finale Live Updates: सज गया है स्टेज, पहुंच गए मेहमान, शुरू हुआ बिग बॉस 16 का फिनाले

Bigg Boss 16 Finale Live Updates: स्टेज सज गया है, मेहमान पहुंच गए हैं. बिग बॉस 16 के विजेता का नाम आज रात सभी के सामने आने वाला है. होस्ट सलमान खान जबरदस्त परफॉरमेंस देने के लिए तैयार हैं. साथ ही घरवाले भी जमकर ठुमके लगाने वाले हैं. बिग बॉस 16 का फिनाले एपिसोड शुरू हो गया है और आगे इस शो में बहुत कुछ रोमांचक होने वाला है, जिसकी लाइव अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं.

यहां से पढ़ें बिग बॉस 16 फिनाले की लाइव अपडेट्स:

घर में आए अब्दू रोजिक

ढोल-बाजे के साथ भारती सिंह और कृष्णा अभिषेक ने बिग बॉस के घरवालों से मुलाकात की. इसी के साथ घर से बेघर हुए सभी घरवालों की एंट्री भी शो में हो गई है. फिनाले में पहुंचने वाले सभी कंटेस्टेंट्स के बीच रैप बैटल शुरू हो गया है. सभी एक दूसरे को रैप करते हुए खरी-खरी सुना रहे हैं.

शुरू हुआ शो

बिग बॉस 16 का धमाकेदार आगाज हो गया है. घर के अंदर कॉमेडियन भारती सिंह और कृष्णा अभिषेक को होस्टिंग के लिए लड़ते देखा जा सकता है. वहीं होस्ट सलमान खान ढोल-बाजे के साथ बिग बॉस के घर में एंट्री ले चुके हैं. कृष्णा कह रहे हैं कि उन्हें होस्टिंग करने दी जाए, वो सलमान के लिए कुछ भी कर सकते हैं. तीनों की मस्ती सही में मजेदार है.

जीत कर आना प्रियंका हुआ ट्रेंड

सोशल मीडिया पर बिग बॉस 16 का फिनाले ट्रेंड हो रहा है. फैंस अपने-अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को सपोर्ट कर रहे हैं. फैनपेज की रिपोर्ट्स को मानें तो प्रियंका चाहर चौधरी, शिव ठाकरे और एमसी स्टैन शो के टॉप 3 फाइनलिस्ट हैं. शालीन भनोट और अर्चना गौतम बाहर हो गए हैं. वहीं ट्विटर पर #JeetKarAanaPriyanka और #VijayBhavaShivThakare ट्रेंड हो रहा है.

Didn’t create unnecessary drama to be “seen”.

Didn’t make friends to use them later.

Played with all his heart and valued the show the most.



Jitna bolo utna kam hai, Bas ab BB TROPHY AWAITS SHIV#VijayiBhavaShivThakare #ShivThakre #BB16 #BiggBoss #BiggBoss16Finale pic.twitter.com/YVNWYi8tsp