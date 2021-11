Bigg Boss 15: करण कुंद्रा-तेजस्वी प्रकाश की केमिस्ट्री पर उठे सवाल, यूजर्स बोले- फेक लव

Bigg Boss 15: टेलीविजन का पॉपुलर रियलिटी शो 'बिग बॉस 15' लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. इन दिनों शो करण कुंद्रा (Karan Kundrra) और तेजस्वी प्रकाश की लव स्टोरी को लेकर भी चर्चा में है. बिग बॉस के घर में ये दोनों ही टीवी स्टार कंटेस्टेंट के तौर पर आए थे. पर धीरे-धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदलने लगी है, जो दर्शकों को नकली लग रही है.

क्यों उठ रहे हैं करण और तेजस्वी के रिश्ते पर सवाल?

बिग बॉस में हर साल कई जोड़ियां अपनी मोहब्बत से दर्शकों का दिल जीत लेती है, लेकिन इस बार सीन थोड़ा उल्टा है. मेकर्स की लाख कोशिशों के बावजूद लोगों को करण और तेजस्वी का रोमांस पसंद नहीं आ रहा. हाल ही के एपिसोड में करण कुंद्रा, तेजस्वी प्रकाश को एक ब्रेसलेट देते हुए दिखाई देते हैं. ये ब्रेसलेट करण ने राकेश बापट से मांगा था.

कलर्स के प्रोमो में आप देख सकते हैं कि करण, तेजस्वी को ब्रेसलेट पहनते हुए काफी कंफ्यूज दिखते हैं. तभी तेजस्वी उनसे कहती हैं कि 'अगर गले में पहनायेगा, तो ज्यादा रोमांटिक दिखेगा.'

ट्रोल हो रहे करण-तेजस्वी

वीडियो में करण और तेजस्वी की केमेस्ट्री लोगों को काफी फेक लगी रही है. ऐसा लग रहा है कि शो के मेकर्स जबरदस्ती टीआरपी के लिए दोनों को साथ दिखना चाहते हैं. वीडियो देखने के बाद शो के फैंस ने सोशल मीडिया पर कमेंट के जरिये अपना गुस्सा भी जाहिर किया है. उनके रिश्ते को फेक और बोरिंग बताया है. यूजर्स ने मेकर्स पर उनका लव एंगल दर्शकों पर थोंपने का आरोप लगाया है.

It is boring love story. We want to see more action, fights and mind games. Karan and Tejaswi have lost the plot in their love. There was Siddharth and Shehnaz were in love but their games were different in Bigg Boss. They both individually left their imprint. — Pankaj Kumar Sinha (@PankajK81742908) November 10, 2021

If you trying to promoting Like that fake ralationship. Kindra and teja really make upset for audiences and they are fake.I am 100% sure BB15 super floop season in BB history. But sad for new good people who play well on BB15 House. — Deependra Basnet (@DeependraBasn13) November 10, 2021

big boss in ka love ki zarort un ko hai humein nahi,woh bahir aake b kar lein gaye,n yeh dono ache actor hain is fake ya sach yeh bad mei pata chal jayega,game pe fosuc karo tum log,is bar ki trp isi waja se itni gandi hai@ColorsTV @BiggBoss — Rifat (@JungliBilli9351) November 11, 2021

Please stop this tejran nonsense. Y is colors unnecessarily shipping these 2? I either mute my tv or fast forward when these 2 r on my screen. — sajnai (@sajnai_sn) November 10, 2021

Ewwww stop imposing this fake love story on us 😡😡😡😡😡😡😡😡😡 — salman (@bhai_of) November 10, 2021

Bigg Boss फैंस आप बताओ आपको करण और तेजस्वी की जोड़ी साथ में कैसी दिखती है? क्या सच में इनके बीच में असली प्यार पनप रहा है या फिर सब शो की खातिर हो रहा है?