scorecardresearch
 

Feedback

पवन सिंह का सपोर्ट-तगड़ा फैंडम, बिग बॉस में गर्दा उड़ा पाएंगी भोजपुरी हसीना नीलम गिरी?

बिग बॉस 19 में भोजपुरी का तड़का लग चुका है. भोजपुरी इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस नीलम गिरी ने सलमान खान के शो में अपनी धांसू एंट्री के साथ ही गर्दा उड़ा दिया है. शो में नीलम का फ्यूचर काफी ब्राइट लग रहा है.

Advertisement
X
बिग बॉस-19 में छाने को तैयार नीलम गिरी (Photo: Instagram @neelamgiri_)
बिग बॉस-19 में छाने को तैयार नीलम गिरी (Photo: Instagram @neelamgiri_)

भोजपुरी सेंसेशन नीलम गिरी 'बिग बॉस 19' में धमाकेदार अंदाज में एंट्री कर चुकी हैं. स्टेज पर उन्होंने अपने किलर डांस मूव्ज से हर किसी को घायल किया. सलमान खान भी नीलम की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए. नीमल का बबली नेचर फैंस को काफी एंटरटेनिंग लगा. वो शो में चार्म लेकर आई हैं, जो दर्शकों के लिए काफी रिफ्रेशिंग होने वाला है. 

देसी अंदाज से दिल जीतेंगी नीलम?

शो की प्रीमियर नाइट में नीलम ने अपने देसी अंदाज और किलर अदाओं से लाइमलाइट लूटने में को कमी नहीं छोड़ी. नीलम मन से जितनी सिंपल हैं, दिखने वो उतनी ही ग्लैमरस और बोल्ड हैं. नीलम का यही कॉम्बिनेशन आगे चलकर शो में नई जान डाल सकता है.

सम्बंधित ख़बरें

Ashnoor Kaur
बॉयफ्रेंड बनाएंगी 21 साल की Ashnoor, कैमरे पर करेंगी रोमांस? 
Amaal Mallik
35 की उम्र में सिंगल हैं Amaal Mallik, बोले... 
Gaurav Khanna bigg boss 19
बिग बॉस 19 के हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट हैं गौरव, लाखों में ले रहे फीस? एक्टर ने बताया सच 
Amaal mallik admits being wrong
परिवार से तोड़ा था रिश्ता, कंट्रोवर्सी में फंसे अमाल मलिक, कुबूल की गलती, बोले- मेरा ट्रॉमा... 
Kunika amaal malik in Bigg boss 19
बिग बॉस के घर में वकालत करेंगी कुनिका, विवादों में घिरे अमाल मलिक ने ली एंट्री, सलमान को हुई चिंता 

नीलम अपने देसीपन के साथ ग्लैमर, अदाओं और किलर डांस मूव्स से बिग बॉस के घर में तहलका मचा सकती हैं. वो शो के लिए सरप्राइज एंटरटेनमेंट पैकेज साबित हो सकती हैं. नीलम ने अपनी सादगी और देसी अंदाज से फैंस का दिल जीतना शुरू कर दिया है. शो की एंट्र्री के वक्त उन्होंने स्टेज पर ही कह दिया था कि वो गर्दा उड़ा देंगी. 

नीलम को मिला पवन सिंह का सपोर्ट

नीलम को भोजपुरी इंडस्ट्री से भी तगड़ा सपोर्ट मिल रहा है. भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह एक्ट्रेस नीलम को सपोर्ट कर रहे हैं. उन्होंने वीडियो मैजेस के जरिए उन्हें ढेर सारी बधाई दी. पहले एपिसोड के बाद शो में नीलम का फ्यूचर तो ब्राइट ही लग रहा है. अब वो कितना आगे तक जा पाती हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा. 

Advertisement

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Neelam Giri (@neelamgiri_)

तगड़ा है नीलम का फैंडम

नीलम को अपने तगड़े फैंडम का भी फायदा मिल सकता है. इंस्टाग्राम पर उनके करीब 5 मिलियन के आसपास फॉलोअर्स हैं. शो में एंट्री करने से पहले नीलम ने सलमान खान को बताया था कि उनके एक-एक म्यूजिक वीडियो पर करीब 300-400 मिलियन व्यूज आते हैं. ऐसे में उन्हें फैंस का भी तगड़ा सपोर्ट मिलने की उम्मीद है. 

बिग बॉस में दिख चुके हैं ये भोजपुरी सितारे

लेकिन क्या आप जानते हैं कि नीलम से पहले भी कई भोजपुरी सितारे बिग बॉस में दिखाई दे चुके हैं. मगर हर कोई अपनी छाप नहीं छोड़ पाया. इस लिस्ट में भोजपुरी सिनेमा की टॉप एक्ट्रेस में गिनी जाने वाली मोनालिसा, अक्षरा सिंह, संभावना सेठ का नाम शामिल है. संभावना और मोनालिसा को शो में काफी पसंद किया गया था. दोनों ने अपनी छाप छोड़ी थी. मगर बिग बॉस ओटीटी में नजर आईं अक्षरा सिंह की जर्नी थोड़ी फीकी रह गई थी. 

भोजपुरी हसीनाओं के अलावा इंडस्ट्री के कई हीरो भी बिग बॉस में जलवा बिखेर चुके हैं. इनमें दिनेश लाल यादव, मनोज तिवारी का नाम शामिल है. देखा जाए तो कई सीजन्स में भोजपुरी फ्लेवर देखने को मिला है. अब इस बार नीलम गिरी फैंस के दिलों पर कितनी छाप छोड़ती हैं ये देखने वाली बात होगी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement