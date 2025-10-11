कश्मीर की हसीना संग घर बसाएंगे बसीर, पक्का हुआ निकाह, रिसेप्शन का दिया न्योता

इन दिनों बिग बॉस हाउस में रिश्तों की उथल-पुथल देखने को मिल रही है. कभी किसी के बीच प्यार पनपता दिखता है, तो कभी दुश्मनी. घर में बनते-बिगड़ते रिश्तों के बीच बसीर अली और फरहाना भट्ट ने अपने निकाह की जानकारी दी है. एक्टर के इस ऐलान से उनके चाहने वाले दंग दिखे.

फरहाना संग निकाह करेंगे बसीर

बसीर अली और फरहाना भट्ट का रिश्ता बिग बॉस 19 के घर में हमेशा चर्चा में बना रहता है. बसीर को अक्सर फरहाना के साथ फ्लर्ट करते हुए देखा जाता है, जिससे वो शरमा जाती हैं. लेकिन हाल ही के एक एपिसोड में इन दोनों ने सबका ध्यान तब खींचा जब उन्होंने मजाक-मजाक में अपनी शादी का ऐलान कर दिया.

एपिसोड में बसीर और फरहाना को अपने साथी कंटेस्टेंट्स को अपने वलीमे (शादी के रिसेप्शन) पर बुलाते हुए देखा गया. जब प्रणित मोरे ने मजाक में पूछा, शादी कब कर रहे हो?, तो बसीर ने जवाब दिया, बस फिनाले खत्म होते ही! फरहाना भी प्रणित से कहती नजर आईं, हमारे वलीमे पर जरूर आना.

बसीर-फरहाना को हुआ प्यार

पिछले कुछ एपिसोड्स में बसीर को फरहाना से फ्लर्ट करते हुए देखा गया था. वो उसे खूबसूरत कहकर पूछते दिखे कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है. हालांकि, फरहाना ज्यादा इंप्रेस नहीं होतीं, लेकिन दोनों की ये मजेदार नोकझोंक फैंस को काफी पसंद आती है.

हालांकि, अभी ये कंफर्म नहीं है कि बसीर और फरहाना सच में एक-दूसरे पर दिल हार बैठे हैं या ये प्यार सिर्फ शो के लिए दिखाया जा रहा है. यूं कैमरे पर मजाक में रिसेप्शन का ऐलान करना फैन्स को सरप्राज कर गया है. क्योंकि इससे पहले बसीर, नेहल के साथ भी फ्लर्टिंग करते देखे गए थे. लेकिन नेहल ने उन्हें साफ कह दिया कि उनके बीच रोमांस वाला रिश्ता नहीं हो सकता है.

शो में आने से पहले बसीर और सयुंक्ता के अफेयर की चर्चा थी. लेकिन कुछ इंटरव्यू में सयुंक्ता ने कहा कि बसीर अच्छे बॉयफ्रेंड नहीं थे. इसलिए उनका ब्रेकअप हुआ. बसीर का नाम स्प्लिट्सविला 10 विनर नैना सिंह संग भी जुड़ा था. लेकिन दोनों ने कभी रिश्ते पर मुहर नहीं लगाई.

