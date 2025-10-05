scorecardresearch
 

शादी से पहले गर्लफ्रेंड को दिया धोखा? डबल डेटिंग पर आवेज दरबार ने तोड़ी चुप्पी, बोले- 10 साल से...

आवेज दरबार बिग बॉस से काफी जल्दी बाहर हो गए. शो में वो कुछ खास नहीं कर पाए, मगर उनकी लव लाइफ ने खूब सुर्खियां बटोरीं. अब आवेज ने अपने ऊपर लगे डबल डेटिंग के आरोपों पर चुप्पी तोड़ी है. जानें, आवेज ने क्या कहा?

डबल डेटिंग का आवेज दरबार ने बताया सच (Photo: Instagram @awez_darbar)
डबल डेटिंग का आवेज दरबार ने बताया सच (Photo: Instagram @awez_darbar)

बिग बॉस 19 से आवेज दरबार बाहर हो चुके हैं. उनका एलिमिनेशन कईयों के लिए शॉकिंग रहा. शो के दौरान आवेज के किरदार पर कई सवाल उठे थे. आवेज की लव लाइफ को लेकर ऐसे दावे किए गए थे कि उन्होंने गर्लफ्रेंड नगमा को चीट किया है. वो एक साथ कई लड़कियों संग क्लोज बॉन्ड शेयर करते थे. अब शो से निकलने के बाद आवेज ने इन आरोपों पर सफाई दी है. 

आरोपों पर क्या बोले आवेज?

दरअसल, आवेज जब शो में थे तब अमाल मलिक और बसीर अली ने ये दावा किया था कि गर्लफ्रेंड के होते हुए आवेज कई दूसरी लड़कियों से मैसेज में बाते करते थे. अमाल और बसीर के इन दावों पर आवेज ने ईटाइम्स संग बातचीत में कहा- वो लोग एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे थे. मैंने थिएटर रूम से बाहर आने के बाद बसीर और अमाल से कहा था कि इस तरह की बातें करने का क्या मतलब है?

'मैंने बसीर से कहा था कि मुझे तुम्हारे बारे में भी बहुत कुछ पता है. क्या मैं भी बोलूं? उनमें और मुझमें यही फर्क है. मैंने बसीर को बोला था कि मैंने तुम्हारे बारे में कभी कुछ नहीं कहा, तो फिर तुम क्यों बोल रहे हो? उसने बोला कि प्राइवेट में बात करते हैं. लेकिन मैंने मना कर दिया था. उसने फिर बोला कि किसी तीसरे शख्स ने उसे मेरे बारे में बताया था. उसे खुद भी कुछ नहीं पता था.'

क्या शुभी जोशी संग रिश्ते में थे आवेज?

वहीं, दूसरी ओर इंफ्लुएंसर और मॉडल शुभी जोशी ने दावा किया था कि वो आवेज संग रिश्ते में थीं. आवेज ने उन्हें धोखा दिया है. शुभी के इन आरोपों पर आवेज बोले- मैंने हमेशा बोला है कि मैं डेट नहीं करना चाहता. मैं अपने काम पर फोकस करना चाहता हूं. मेरे अतीत के ट्रॉमा की वजह से मैं रिलेशनशिप या शादी के लिए तैयार नहीं हूं.

'9 साल तक मैं करियर पर फोकस्ड रहा. इस दौरान मैं नगमा के साथ काम कर रहा था, जिस वजह से नेचुरली फीलिंग्स आ गईं. मैंने उन्हें भी बोल दिया था कि रिलेशनशिप में मैं 100% नहीं दे सकता और उन्हें दुख भी नहीं देना चाहता था. इसलिए हमने एक साल का ब्रेक लिया. लेकिन उस दौरान मैं लगातार नगमा को याद कर रहा था.'

आवेज आगे बोले- बिग बॉस में जाने से पहले मैंने नगमा को प्रपोज किया था. अगर मैं नगमा के साथ था ही नहीं, तो चीटिंग का सवाल ही नहीं उठता. 10 सालों से मैं किसी को डेट भी नहीं कर रहा था. मैं अब सिर्फ नगमा के साथ अपने फ्यूचर पर ध्यान देना चाहता हूं, बाकी किसी को अटेंशन नहीं दूंगा. 

