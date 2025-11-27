scorecardresearch
 

BB19: अशनूर ने तान्या को मारा, टिकट टू फिनाले जीतने के लिए दिखाया एग्रेशन, होंगी शो से बाहर?

बिग बॉस के टॉप 8 कंटेस्टेंट्स के बीच टिकट टू फिनाले के लिए कड़ी टक्कर चल रही है. अशनूर कौर, गौरव खन्ना, प्रणित मोरे और फरहाना भट्ट इस मुकाबले के मुख्य दावेदार हैं. टास्क में अशनूर और तान्या के बीच हिंसक झड़प हुई, जिससे शो में तनाव बढ़ गया है.

अशनूर कौर ने की हिंसा, तान्या को लकड़ी से मारा (Photo: Instagram @ashnoorkaur)
बिग बॉस में फिनाले के करीब आते ही कंटेस्टेंट्स के असली रंग दिखने लगे हैं. टॉप 8 के बीच शो में टिकट टू फिनाले जीतने की होड़ मची हुई है. बीते एपिसोड में टास्क का पहला पड़ाव हुआ. अशनूर कौर, गौरव खन्ना, प्रणित मोरे और फरहाना भट्ट टिकट टू फिनाले के 4 दावेदार बने. इन सबके बीच अब कॉम्पिटिशन होगा. चारों में से कोई एक कंटेस्टेंट चुना जाएगा और वो ही शो का पहला फाइनलिस्ट होगा.

किसे मिलेगा टिकट टू फिनाले
अपकमिंग शो का प्रोमो सामने आया है जिसमें चारों दावेदारों के बीच जंग होती दिख रही है. घरवाले अपने पसंदीदा दावेदार को सपोर्ट कर रहे हैं. अशनूर, गौरव, प्रणित और फरहाना को पानी से भरे दो बाउल दिए गिए. इन बाउल को लड़की के सहारे दो रस्सियों के सपोर्ट के साथ रखा गया है. उन्हें बैलेंस बनाकर चलना है. बाउल से पानी गिरने पर खिलाड़ी आउट हो जाएगा. वीडियो में दिखाया गया है कि मालती ने फरहाना को टास्क में टारगेट किया. उन्होंने फरहाना के दोनों बाउल खाली कर दिए. इसके बाद दोनों ने बहसबाजी होती है.

अशनूर-तान्या में हुई लड़ाई
तान्या ने प्रणित और अशनूर को टारगेट किया. उनके बाउल का पानी गिराया. इस बीच अशनूर और तान्या के बीच बड़ी लड़ाई हुई. अशनूर ने गुस्से में तान्या को लकड़ी से मारा. तान्या अशनूर के पीछे खड़ी थीं. तभी एक्ट्रेस ने अचानक से लड़की हटाई, जिसकी वजह से पीछे खड़ी तान्या के मुंह पर लग जाती है. सफाई देते हुए अशनूर ने कहा कि सॉरी मैंने देखा नहीं था. लेकिन हंगामा खत्म नहीं हुआ.

तान्या और अशनूर के बीच वॉशरूम एरिया में लड़ाई हुई. तान्या ने एक्ट्रेस को ताना मारते हुए कहा- मारने के बाद भी कोई सॉरी नहीं है. तेरी असलियत पूरा इंडिया देख रहा है. कोई इज्जत नहीं करेगा तुम्हारी अगर ऐसे मारोगी तो.

अशनूर के खिलाफ होगा एक्शन?
वहीं अशनूर का कहना है- फेक नेरेटिव मत सेट करो तान्या, तुमने आज तक मेरे साथ जो भी किया, क्या तुम उसके लिए सॉरी हो? शो में हंगामा बढ़ गया है. शहबाज ने कहा कि अशनूर ने जानबूझकर तान्या को लकड़ी से मारा है. यूजर्स ने ये वीडियो देखने के बाद बिग बॉस से गुहार लगाई कि वो अशनूर के खिलाफ वॉयलेंस करने को लेकर एक्शन लें.

किसी ने कहा- गेम में अशनूर का असली चेहरा सामने आ रहा है. अब वीकेंड का वार में सलमान खान इस मुद्दे पर कैसे रिएक्ट करते हैं, ये देखना होगा. सोशल मीडिया पर बज है कि गौरव शो के पहले फाइनलिस्ट बन गए हैं. सच क्या है गुरुवार के एपिसोड में मालूम पड़ेगा.
 

