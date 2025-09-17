scorecardresearch
 

Bigg Boss 19: अशनूर कौर पर चिल्लाए अभिषेक बजाज, रो पड़ी एक्ट्रेस, दोस्ती में आई दरार

बिग बॉस 19 के अपकमिंग एपिसोड में अशनूर कौर और अभिषेक बजाज की दोस्ती में दरार आ गई है. दोनों के बीच एक टास्क को लेकर झगड़ा हुआ है, जिससे अभिषेक नाराज हो गए हैं और बातचीत बंद हो गई है. अशनूर ने अपने फैसले के लिए माफी मांगी, लेकिन अभिषेक माफ करने को तैयार नहीं हैं.

अशनूर-अभिषेक में हुई लड़ाई (Photo: Instagram @humarabajaj24/ashnoorkaur)
रियलिटी शो बिग बॉस 19 की सबसे क्यूट जोड़ी अशनूर कौर और अभिषेक बजाज की दोस्ती में दरार पड़ती दिख रही है. अपकमिंग एपिसोड का प्रोमो सामने आया है जिसमें दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया है. अभिषेक एक्ट्रेस से नाराज हो गए हैं. दोनों के बीच बातचीत बंद हो गई है. इसकी वजह से अशनूर कौर का रोना छूट गया है.

अशनूर-अभिषेक की दोस्ती में पड़ी दरार
प्रोमो में अशनूर ने किसी टास्क के लिए अपने सबसे करीबी दोस्त अभिषेक को वोट नहीं दिया. इसकी वजह से एक्टर नाराज हो गए हैं. वो अशनूर पर चिल्लाते हुए कहते हैं- कैप्टेंसी टास्क में हर बार मैं लड़ू. लेकिन कैप्टन हम किसी और को बना दें. मैं इस गेम में यकीन नहीं करता हूं. वहीं अशनूर का कहना है वो गेम में फेयर रहना चाहती थीं, इसलिए उन्होंने अभिषेक का नाम नहीं लिया था. मगर अभिषेक को एक्ट्रेस का ये रवैया पसंद नहीं आता. वो नाराज होकर गार्डन एरिया में अकेले बैठे दिखे.

क्यों रो पड़ीं अशनूर?
एक्टर की नाराजगी को अशनूर बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं. वो रोते हुए कहती हैं- इस घर में इकलौता वो ही है जिसको मैं दिल से मानती हूं. अशनूर ने अपने इस फैसले के लिए माफी भी मांगी, लेकिन लगता है अभिषेक माफ करने के मूड में नहीं हैं. दूसरी तरफ, नेहल का कहना है अशनूर ये सब बाहर के लोगों को दिखाने के लिए कर रही हैं.

क्या होगा अभिषेक-अशनूर का पैचअप?
फैंस ये प्रोमो देखकर टेंशन में आ गए हैं. क्योंकि अशनूर और अभिषेक की दोस्ती सबको भा रही है. दोनों के बीच दोस्ती से बढ़कर रिश्ता होने की भी बातें चल रही हैं. बीबी हाउस में घरवाले ही उन्हें लिंक करते दिखे. वो घर में ज्यादातर टाइम साथ में बिताते हैं. ऐसे में लड़ाई झगड़ों के बीच फैंस को उनका एक दूसरे के लिए प्यार देखना पसंद आता है. हालांकि आने वाले दिनों में उनका पैचअप होगा या फिर तकरार जारी रहेगी, वक्त ही बताएगा.

