आरुष-अरबाज को हराकर अर्जुन बिजलानी बने 'राइज एंड फॉल' के विजेता, जीते 30 लाख

अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' के पहले सीजन का खिताब जीत लिया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्हें लगभग 30 लाख रुपये का नकद पुरस्कार मिला. फिनाले में उनका मुकाबला आरुष भोला से था, जिन्हें मात देकर अर्जुन विजेता बने.

अर्जुन बिजलानी बने 'राइज एंड फॉल' के विजेता (Photo: Instagram/@talent_show_19)
टीवी एक्टर अर्जुन बिजलानी ने अशनीर ग्रोवर के शो 'राइज एंड फॉल' को जीत लिया है. होस्ट अशनीर ने अर्जुन को फिनाले एपिसोड में विजेता घोषित किया. अर्जुन बिजलानी की ट्रॉफी हाथ में लिये फोटोज वायरल हो रही हैं. इसके अलावा जीत के मोमेंट के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं. खबरों के मुताबिक, शो के सेट से बाहर निकलने के बाद अर्जुन ने पैपराजी के लिए पोज दिए. साथ ही सभी को बधाई के लिए शुक्रिया भी कहा.

अर्जुन बिजलानी ने जीता राइज एंड फॉल

अर्जुन बिजलानी और आरुष भोला के बीच अंतिम मुकाबला बाकी था. आरुष को मात देकर अर्जुन ने जीत हासिल की. आरुष भोला शो में फर्स्ट रनर अप रहे. तो वहीं अरबाज पटेल सेकेंड रनर अप रहे. उनके अलावा 'राइज एंड फॉल' की ट्रॉफी के लिए धनश्री वर्मा, नयनदीप रक्षित और आकृति नेगी भी लड़ रहे थे. इंटरनल वोटिंग के आधार पर विजेता का चुनाव फिनाले में किया गया. यहां सबसे ज्यादा वोट अर्जुन बिजलानी को मिले थे.

अर्जुन बिजलानी ने पैपरानी से बातचीत में अपनी जीत का श्रेय पत्नी नेहा स्वामी को दिया. उन्होंने कहा, 'मेरी जीत का असली क्रेडिट मेरी बीवी को जाता है. आप जानते हैं, मैं असल में क्या करना चाहता हूं? मैं घर जाकर अपने बिस्तर पर बस लेटना चाहता हूं. मुझे लगता है कि यही मैं वाकई करना चाहता हूं.' फिर उन्होंने आगे कहा, 'मैं अपने बेटे को भी गले लगाना चाहता हूं.'

'राइज एंड फॉल' सीजन 1 के विजेता को लगभग 30 लाख रुपये का नकद पुरस्कार भी मिला. अर्जुन बिजलानी शो से 28,10,000 रुपये जीतकर घर गए हैं. सोशल मीडिया पर अर्जुन बिजलानी की जीत के वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं. फैंस ने अर्जुन बिजलानी को 'राइज एंड फॉल' जीतने के लिए बधाई दी. फैंस का कहना है कि उनकी नजर में अर्जुन की जीत के हकदार थे. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Simmy (@iam_simmy1)

'राइज एंड फॉल' सीजन 1 का ग्रैंड फिनाले, 17 अक्टूबर 2025 को प्रसारित होने वाला है. अशनीर ग्रोवर द्वारा होस्ट किया गया यह फिनाले रणनीति, ड्रामा और हाई इमोशन्स का एक शानदार प्रदर्शन होने का वादा करता है. इसमें भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह एक बार फिर नजर आएंगे. फैंस इस फिनाले को MX Player और Amazon Prime Video पर स्ट्रीम कर सकते हैं.

