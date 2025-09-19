लड़की बनने की जिद में पीछे छूटा करियर, अनाया बांगड़ के लिए 'संजीवनी' बना रियलिटी शो, चमकी किस्मत

सालों तक एक पहचान के साथ जीना और फिर अचानक उस पहचान का बदला जाना एक बुरे सपने सा लगता है. लेकिन कई लोगों के लिए ये बदलाव एक नया सफर होता है. जैसे कि अनाया बांगड़. अनाया पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय बांगड़ की बेटी हैं, जिन्हें पहले आर्यन बांगड़ के तौर पर जाना जाता था. आर्यन अपना जेंडर बदलवा कर लड़का से लड़की बन चुके हैं.

जेंडर बदलने के बाद वो अशनीर ग्रोवर के शो राइज एंड फॉल में अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कई खुलासे कर रही हैं. शो से उन्हें लाइमलाइट मिल रही है.

मुश्किल रहा जेंडर चेंज कराना

रियलिटी शो पर अनाया बता चुकी हैं कि उनके लिए जेंडर चेंज कराना बिल्कुल आसान नहीं था. वो 8 साल की उम्र से लड़की बनना चाहती थीं. ये बात जब उनके घरवालों को पता चली, तो हर ओर हंगामा मच गया. उन्हें उनकी सोच के लिए कई ताने मिले. लेकिन अनाया डरी नहीं. उन्होंने अपने दिल की सुनी और वो किया, जो उन्हें ठीक लगा.

जेंडर चेंज कराने से पहले वो क्रिकेटर थीं. आर्यन के तौर उन्होंने इंग्लैंड में काउंटी क्लब के लिए खेला है. वो अंडर 16 में यशस्वी जायवाल के साथ भी खेल चुके हैं. आर्यन ने इंग्लैंड में लंकाशायर के स्थानीय क्लब के लिए भी खेला है. लड़की बनने के बाद बतौर क्रिकेटर उनका करियर खत्म हो चुका है. क्योंकि आईसीसी द्वारा ट्रांस महिलाएं क्रिकेट में बैन की जा चुकी हैं.

हालांकि, अनाया ये साफ कर चुकी हैं कि उनका बदलाव किसी प्रोफेशनल फायदे के लिए नहीं था. बल्कि ये कदम उन्होंने अपनी असली पहचान दुनिया के सामने लाने के लिए उठाया.

अनाया के करियर को मिलेगी उड़ान

लड़की बनने के बाद ये पहला मौका है जब अनाया किसी रियलिटी शो का हिस्सा बनी हैं. शो में उन्हें काफी पसंद भी किया जा रहा है. उनका बात करने का अंदाज, भोलापन और सच्ची दोस्ती यारी फैन्स को काफी पसंद आ रही है. शो के कंटेस्टेंट भी उनके खिलाफ नहीं हैं. ना ही किसी ने अब तक उनसे झगड़ा किया है.

ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अनाया अपनी सादगी, खूबसूरती और मोहब्बत से फैन्स का दिल जीत रही हैं. अपनी कहानी से वो ये मैसेज दे रही हैं कि जिंदगी एक बार मिली है, तो फिर सोचना दो बार क्यों. जो करना है, कर डालो. अनाया की जर्नी और लाइमलाइट देखकर लगता है कि इस शो के बाद उनके करियर को नई उड़ान मिलने वाली है. आने वाले टाइम में उन्हें शोज और म्यूजिक वीडियो के ऑफर आ सकते हैं.

बाकी उनकी झोली में क्या आता है, ये आने वाला वक्त बता पाएगा.

