लड़का से लड़की बनीं अनाया, यूट्यूबर ने कैमरे पर उड़ाया मजाक, एक्ट्रेस ने किया रिएक्ट

पूर्व क्रिकेटर आर्यन बांगड़ ने जेंडर चेंज कर अनाया बांगड़ बनकर नया जीवन शुरू किया है. वो राइज एंड फॉल शो में नजर आ रही हैं, जहां उनकी मस्ती और जेंडर चेंज पर बातचीत दर्शकों को पसंद आ रही है.

अनाया बांगड़ से यूट्यूबर ने क्या कह दिया (PHOTO: Instagram @anayabangar, @aarushbhola17)
क्रिकेटर आर्यन बांगड़ लड़का से लड़की बन चुकी हैं. आर्यन को अब लोग अनाया बांगड़ के तौर पर जानते हैं. इन दिनों अनाया, अशनीर ग्रोवर के शो राइज एंड फॉल में नजर आ रही हैं. शो में उन्हें काफी पसंद किया जा रहा है. यूट्यूबर-इंफ्लुएंसर आरुष भोला संग उनका मस्ती-मजाक भी दर्शकों को लुभा रहा है. आरुष अकसर ही अनाया और उनके जेंडर चेंज का मजाक बनाते दिखते हैं. 

आरुष ने बनाया मजाक
राइज एंड फॉल में अनाया और आरुष की मस्ती चलती रहती है. हाल ही के एपिसोड में आरुष एक बार फिर अनाया के जेंडर पर कमेंट करते नजर आए. अनाया बेड पर लेटी होती हैं. आरुष उनसे कहते हैं कि बता अब लड़की बनना है तेरे को अब. बता बनाऊं लड़की. आकृति नेगी, अनाया से कहती हैं कि मार इसको. 

आरुष कहते हैं कि कुब्रा इधर आ. अनाया, आकृति से कहती हैं कि मैं कैसे मारूं इसको. इतने में आरुष, कुब्रा से कहते हैं कि ये कह रही है कि इसको लड़की बनना है. एक्ट्रेस कहती हैं कि ये लड़की तो ही है. आरुष हंसते हुए कहते हैं कि इसका फैक्ट्री रीसेट करते हैं आज. फिर वो अनाया से पूछते हैं कि क्या नाम था तेरा अहान. आकृति, अनाया से कहती हैं कि थप्पड़ मार इसको. 

इतना सब होने के बाद भी अनाया और आरुष की मस्ती नहीं रुकती है. वो दोनों एक-दूसरे का मजाक बनाते रहते हैं. फैन्स को दोनों की टशनबाजी एंटरटेन करती है. 

सेरोगेट मदर बनेंगी अनाया 
हाल ही में आरुष भोला ने उनसे ये भी पूछा था कि जेंडर चेंज के बाद मां बनेंगी या पिता. इस पर उन्होंने कहा कि सर्जरी कराने से पहले मैंने अपना स्पर्म फ्रीज करा लिया था. इसलिए मैं सेरोगेट मदर बनूंगी. 

अनाया पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय बांगड़ की बेटी हैं. जेंडर चेंज होने के बाद अनाया के क्रिकेट करियर पर फुल स्टॉप लग चुका है. लेकिन वो इससे निराश नहीं हुईं. अनाया 8 साल की उम्र से लड़की बनने की चाह रख रही थीं. लेकिन तब उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपना सपना पूरा कर पाएं. सालों के संघर्ष के बाद वो अपने सपने को सच कर पाई हैं. 

