'मैंने मुंह खोला तो सारे रिश्ते...', अमाल मलिक का फूटा गुस्सा, दी धमकी, रो पड़ीं नेहल

नेहल बीते एक हफ्ते से सीक्रेट में रूम में थीं. मगर अब उनकी बिग बॉस हाउस में वापसी हो चुकी है. घर में लौटने के बाद नेहल की अमाल मलिक से जमकर बहसबाजी हुई, जिसके बाद वो रोती दिखीं. आखिर लड़ाई की वजह क्या है? जानें...

गुस्से में चिल्लाए अमाल मलिक (Photo: Instagram @amaal_mallik)
बिग बॉस 19 में इन दिनों हाईवोल्टेज ड्रामा चल रहा है. नेहल के घर में लौटने के बाद घर का माहौल बिगड़ने लगा है. शो में घरवालों के बीच फूट पड़ने लगी है. नेहल ने घर में वापसी करने के बाद कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स पास की हैं, जो अमाल मलिक को बिल्कुल पसंद नहीं आईं. अमाल गुस्से में नेहल पर चिल्लाते दिखे, जिसके बाद वो खूब रोईं. 

नेहल को किस बात का हुआ पछतावा?

दअसल, नॉमिनेशन के लिए दो टीमें बनाईं गई थीं. दोनों टीमों के मेंबर्स को बारी-बारी से फनी अंदाज में कमेंट्री करनी थी. इसे सीक्रेट रूम से नेहल जज कर रही थीं. नेहल ने दोस्त अमाल मलिक और फरहाना की टीम को जिताया था. मगर बिग बॉस हाउस में वापसी करने के बाद नेहल ने कहा कि उन्हें प्रणित की टीम की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा लगी थी. नेहल ने कहा कि उन्हें बाद में अपने फैसले पर गिल्टी फील हो रहा था. आवेज का उदास चेहरा देख उन्हें दुख हुआ था, इसलिए बिग बॉस हाउस में लौटने के बाद उन्होंने दूसरी टीम की तारीफ की. 

आवेज पर भड़के अमाल

मगर नेहल का दूसरी टीम को सपोर्ट करना अमाल मलिक को पसंद नहीं आया. अमाल गुस्से में नेहल पर चिल्लाकर बोले- अगर आवेज के लिए हमसे ज्यादा है तो फिर आवेज ही है. जितना भोला आवेज दरबार बन रहा है ना तेरे सामने उतना भोला वो है नहीं. मैं मुंह खोल के बताऊं?

Advertisement

अमाल चिल्लाते हुए आवेज के लिए आगे बोले- भाड़ में जाए बिग बॉस. 'दूसरे लोगों के अकाउंट और डीएम्स में मुझे पता है. मैं बात करने पर आऊं ना तो खत्म हो जाएं रिश्ते और शादी.' मगर अमाल यहीं तक नहीं रुके. वो आवेज और उनके ग्रुप के लिए भद्दे कमेंट्स पास करते रहे. इसपर नेहल ने उन्हें रोकने की भी कोशिश की. नेहल बोलीं- अमाल ये सब मत बोल. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

फूट-फूटकर रोईं नेहल

अमाल फिर गुस्से से वहां से चले गए. अमाल के जाने के बाद नेहल फूट-फूटकर रोती दिखीं. उन्हें दोस्त फरहाना ने संभाला. नेहल रोते हुए बोलीं- मैंने एक बार आवेज के लिए एंपैथी (समानुभूति) दिखा दी, तो इतना बुरा लग गया. मैंने उसके (अमाल) लिए 50 बार एंपैथी दिखाई, वो उसे एक बार भी नहीं दिखा. मैं थक गई हूं यार. नहीं दिखानी मुझे दोस्ती. हर चीज में खुद को साबित करना पड़ता है. इसे तो कितने प्रूफ दिए हैं मैंने. मेरी गलती है. गलत लोगों को सपोर्ट किया. 

ये तो साफ है कि बिग बॉस हाउस में लौटने के बाद नेहल के उनके दोस्तों अमाल, बसीर और फरहाना संग रिश्ते में खटास आ गई है. अब इनकी दोस्ती आगे क्या मोड़ लेती है ये देखने वाली बात होगी. 

