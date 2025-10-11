21 साल की अशनूर संग बढ़ी तलाकशुदा हीरो की नजदीकियां, अमाल ने कसा तंज, बोले- सब नकली...

सलमान खान का शो बिग बॉस 19 काफी रोमांचक हो चुका है. घर में इस समय कंटेस्टेंट्स के बीच हाईवोल्टेज ड्रामा, लड़ाई-झगड़े और मस्ती मजाक देखने को मिल रहा है. वहीं, अब शो के सबसे स्ट्रॉन्ग बेस्ट फ्रेंड्स अभिषेक बजाज और अशनूर कौर किचन ड्यूटी को लेकर आपस में बहसबाजी करते दिखे.

अशनूर से क्यों नाराज हुए अभिषेक?

दरअसल, भोजपुरी हसीना नीलम गिरी ने जब खाना बनाने से इनकार किया तो अभिषेक बजाज ने आगे आकर खाना बनाने का जिम्मा उठाया. अशनूर ने अभिषेक की कुकिंग में हेल्प करने की जिम्मेदारी ली. पूरे घर के लिए खाना अभिषेक ने बनाया, मगर अशनू ने बोला कि वो भी कुकिंग टीम का हिस्सा थीं. इस बात को लेकर अभिषेक अपनी दोस्त अशनूर से नाराज होते दिखे. हालांकि, बाद में दोनों ने बातचीत करके अपने बीच की इस प्रॉब्लम को सुलझा लिया.

अमाल ने साधा अशनूर-अभिषेक पर निशाना?

मगर अमाल मलिक, अशनूर और अभिषेक की दोस्ती और उनकी लड़ाई को नकली बताते दिखे. अमाल ने अभिषेक और अशनूर के रिश्ते पर कमेंट करते हुए कहा- उनके लिए टीवी शो है ना ये? पब्लिक भी गधी है, अगर उनको पसंद आ रहा है ये. सुन लो भारतवासियों, तुम लोगों को उल्लू बना रहे हैं ये लोग. कुछ असली नहीं है इन लोगों का.

अमाल के बाद नीलम बोलीं- हां, क्या-क्या करते हैं ये लोग? TV सीरियल खेलते हैं जब देखो मेकअप लगाकर. सब एक्टिंग है.

चर्चा में है अभिषेक-अशनूर का बॉन्ड

बता दें कि अभिषेक और अशनूर की बढ़ती नजदीकियां घर में चर्चा का टॉपिक बनी हुई हैं. अमाल मलिक, नीलम, फरहाना समेत कई घरवालों को लगता है कि अभिषेक और अशनूर की दोस्ती झूठी है. दोनों सिर्फ शो के लिए एक दूसरे के साथ हैं. अशनूर और अभिषेक के बॉन्ड पर ज्यादातर घरवाले नेगिटिव बातें करते दिखते हैं.

हालांकि, अभिषेक और अशनूर घरवालों के ताने सुनने के बाद भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते. फैंस को दोनों का बॉन्ड काफी पसंद आ रहा है. उनकी नोकझोंक को फैंस पसंद कर रहे हैं. अभिषेक की बात करें तो वो शो के स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट में शुमार हो चुके हैं. अभिषेक की सच्चाई फैंस का दिल जी रही है.

