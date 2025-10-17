'तू B ग्रेड है', फरहाना पर चिल्लाए अमाल, गुस्से में पार की हद, मां पर किया भद्दा कमेंट

बिग बॉस 19 का आधा सीजन निकल चुका है. जैसे-जैसे शो आगे बढ़ रहा है, हर दिन घर में एक नया तमाशा देखने को मिलता है. लेटेस्ट एपिसोड में अमाल मलिक और फरहाना भट्ट में जमकर लड़ाई हुई. अमाल झगड़े में इतना आगे बढ़ गए कि उनकी मां को बी-ग्रेड कह डाला.

फरहाना पर भड़के अमाल

बिग बॉस में फरहाना भट्ट और अमाल मलिक में तगड़ा झगड़ा देखने को मिला. एक ओर जहां सभी घरवालों ने कंटेस्टेंट के घर से आई चिट्ठी के लिए कैप्टनेंसी छोड़ी. वहीं फरहाना ने इसका उल्टा किया. फरहाना के पास नीलम गिरी का खत था. उन्होंने नीलम को उनके घरवालों की चिट्ठी ना देने का फैसला किया और कैप्टेंसी की दावेदारी नहीं छोड़ी.

ये सबकर सभी कंटेस्टेंट्स फरहाना के खिलाफ खड़े दिखाई दिए. अमाल ने उनके खाने की प्लेट छीन ली. इसके बाद फरहाना ने उन्हें बी-ग्रेड इंसान कहा. अमाल भी चुप नहीं रहे. वो फरहाना से कहते हैं कि सी-ग्रेड और पॉर्न फिल्मों में भी मौका ना मिले तुझे. अगर मैं अपने पर आया, तो तेरी मां को तुझे बचाने आना पड़ेगा. फरहाना कहती हैं कि मेरी मां तुम जैसे लोगों से बात नहीं करतीं. इस पर अमाल कहते हैं कि तू और तेरी मां दोनों ने बी-ग्रेड हैं.

Advertisement

नीलम-मालती ने कहा घटिया

अमाल और फरहाना का झगड़ा देखकर सभी शॉक रह जाते हैं. घरवाले अमाल को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चुप नहीं होते. इस बीच नीलम और मालती फरहाना से कहती हैं कि तुम तो लड़की भी नहीं हो. घटिया औरत. हालांकि, बाद में अमाल ने फरहाना से अपने गलत शब्दों के लिए माफी मांगी.

शो देखने के बाद यूजर्स अमाल को उनकी भाषा के लिए ट्रोल कर रहे हैं. यूजर्स का कहना है कि खुद लड़ते, लेकिन किसी की मां को बी-ग्रेड कहने का कोई हक नहीं है. कुछ लोग अमाल की माफी को दिखावा बता रहे हैं. वहीं कुछ कह रहे हैं कि अमाल अपनी तरफ से पूरा ईमानदार थे. अब देखते हैं कि फरहाना और अमाल के झगड़े पर वीकेंड का वार पर सलमान खान कैसे रिएक्ट करते हैं.

---- समाप्त ----