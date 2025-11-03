scorecardresearch
 

Feedback

AI 'महाभारत' में बड़ा ब्लंडर, हस्तिनापुर में दिखा मॉडर्न फर्नीचर, पीछे पड़े ट्रोल्स

जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रहे AI आधारित महाभारत शो ने दर्शकों का ध्यान खींचा है. लेकिन एक सीन में मॉर्डन फर्नीचर दिखने से विवाद पैदा हो गया है. यूजर्स ने सोशल मीडिया पर इस ब्लंडर को वायरल कर ट्रोल किया है.

Advertisement
X
AI महाभारत के सीन पर विवाद (Photo: Screengrab)
AI महाभारत के सीन पर विवाद (Photo: Screengrab)

माइथोलॉजिकल शोज का इंडियन ऑडियंस के बीच हमेशा से क्रेज देखा गया है. खासकर अगर उसका सब्जेक्ट रामायण या महाभारत की कहानी पर बेस्ड हो. आपको बीआर चोपड़ा की एपिक महाभारत और उसके दमदार किरदार अभी तक याद होंगे. इसके बाद कई मेकर्स ने महाभारत बनाई लेकिन कोई बीआर चोपड़ा के विजन के सामने नहीं टिक सका.

अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नए अंदाज की महाभारत दर्शकों को देखने को मिल रही है. बिना एक्टर्स और मैनपावर के बनी ये महाभारत AI की देन है.

AI महाभारत का सीन वायरल
जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रहे इस शो का नाम है, महाभारत- एक धर्मयुद्ध. इसे पूरी तरह AI यानी आर्टिफिशियल एंटेलीजेंस द्वारा बनाया गया है. शो के रिलीज होते ही नया विवाद खड़ा हो गया है. यूजर्स ने एक ब्लंडर को नोटिस किया है. जिसमें हस्तिनापुर में आज के दौर का मॉर्डन फर्नीचर रखा हुआ दिखा. शो का पहला एपिसोड 25 अक्टूबर को स्ट्रीम हुआ था. इसमें प्रिंस देवव्रत (जो बाद में भीष्म के नाम से जाने गए) के जन्म पर फोकस किया गया.

सम्बंधित ख़बरें

मालती चाहर (Photo: Instagram @maltichahar)
क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन संग रिश्ते में हैं अमाल? मालती ने किया एक्सपोज 
bigg boss19 ashnoor kaur
'ये घटिया हरकत', अशनूर को बॉडीशेम करने से नाराज एक्टर, तान्या को फटकारा 
abhishek bajaj ex wife, bigg boss 19
तलाक की पोल खुलने से घबराए अभिषेक, EX वाइफ पर फूटा गुस्सा- प्यार... 
Amaal Mallik and Tanya Mittal friendship broken
BB में हंगामा, अमाल ने तान्या पर किया 'वार', 70 दिन बाद टूटेगी दोस्ती? 
Diljit Dosanjh
खालिस्तानी ग्रुप से दिलजीत को मिली धमकी, सिंगर ने दिया जवाब? 

एक सीन में दिखाया जाता है मां गंगा नवजात बच्चे के साथ हस्तिनापुर पैलेस के कमरे में हैं. उस सदी के इंटीरियर से कमरे को मैच करने की पूरी कोशिश हुई. लेकिन एक जगह चूक हुई. बेड के बगल में एक साइड टेबल रखा है, जिसपर ड्रॉअर भी बनी हुई हैं. प्राचीनकाल के उस दौर में ये मॉर्डन फर्नीचर देखकर यूजर्स के होश उड़ गए हैं.

Advertisement

शो के पीछे पड़े ट्रोल्स
चंद सेकेंड के सीन को लोगों ने तुरंत नोटिस किया और स्क्रीनशॉट लेकर इसे सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है. शख्स ने लिखा- अब सीन में बस वायरलेस चार्जर की जरूरत है. किसी ने लिखा- बेडसाइड टेबल देखखर मेरी हंसी नहीं रुक रही है. एक शख्स के मुताबिक, एक सीन में दीवार पर टंगी फोटो में शख्स ने सूट पहना हुआ था. यूजर्स ने शो के बजट के बारे में भी सवाल पूछे हैं. कईयों का कहना है ये शो एक मजाक है, जिसे एक बार फन के लिए देखा जाना चाहिए. कईयों का महाभारत के आइकॉनिक करैक्टर्स को AI वर्जन में देखकर दुख हो रहा है. 

अभी शो के 2 ही एपिसोड ऑनएयर हुए हैं. इंटरनेट पर शो को मिस्क्ड रिस्पॉन्स मिल रहा है. जहां एक तरफ फिल्ममेकिंग में एआई तकनीक का इस्तेमाल ना करने की बात हो रही है. वैसे महाभारत जैसे प्रोजेक्ट को AI वर्जन में लाकर मेकर्स ने बड़ा एक्सपेरिमेंट किया है. देखते हैं उनका ये रिस्क कितना फायदेमंद साबित होता है.


 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement