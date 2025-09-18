scorecardresearch
 

बिग बॉस हाउस में हंगामा, अभिषेक बजाज ने आवेज दरबार को उठाकर फेंका, टास्क में की हाथापाई, टूटेगी दोस्ती?

बिग बॉस के हालिया एपिसोड में कैप्टेंसी टास्क के दौरान अभिषेक और आवेज के बीच झगड़ा हुआ, जिससे घर में तनाव बढ़ गया. दोनों के बीच धक्का-मुक्की और जोरदार लड़ाई देखने को मिली. टास्क के संचालक अमाल मलिक ने बीच-बचाव किया, लेकिन अभिषेक का एग्रेशन कम नहीं हुआ. देखना होगा सलमान इस पर कैसे रिएक्ट करेंगे.

अभिषेक और आवेज की टूटेगी दोस्ती (Photo: Instagram @awez_darbar/humarabajaj24)
बिग बॉस हाउस में हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. घर में कैप्टेंसी टास्क चल रहा है. जैसा कि सब जानते हैं बीबी हाउस में कोई भी टास्क बिना एग्रेशन दिखाए नहीं होता है. बीते एपिसोड में भी ऐसा ही हुआ. कैप्टेंसी टास्क के दौरान फिर से धक्का-मुक्की और फिजिकल फाइट हुई.

पहले राउंड में लड़कियों को भेजा गया. नेहल और नीलम टास्क में फिजीकल हुईं. नेहल का कहना है नीलम ने उन्हें लात मारी. सेकंड राउंड में लड़कों को भेजा गया. उन्होंने भी खूब हंगामा किया.

बीबी हाउस में हंगामा
शो का नया प्रोमो सामने आया है जिसमें दो दोस्तों के बीच लड़ाई होती दिख रही है. आवेज दरबार और अभिषेक बजाज दोनों अलग-अलग टीम से खेल रहे हैं. टास्क के बीच अभिषेक हमेशा की तरल बल का प्रयोग करते हैं. वो आवेज को रोकने के लिए फिजीकल हो जाते हैं. आवेज को उठाकर धक्का मारते हैं, उन्हें उठाकर फेंकते हैं. दोनों के बीच इंटेंस ड्रामा होता है. ये नजारा देख सभी घरवाले शॉक्ड हैं. टास्क के संचालक अमाल मलिक ये सब देख नाराज होते हैं. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अभिषेक-आवेज की फाइट
वो आवेज और अभिषेक को एक-दूसरे से अलग करते हैं. लेकिन अभिषेक तब भी नहीं मानते. वो अमाल से भिड़ने लगते हैं. अमाल ने गुस्से में कहा- मैं कहूंगा रुक तो तू रुकेगा. तू सबको उठा-उठाकर फेंक रहा है. मेरे साथ मत भिड़ना. लेकिन अभिषेक यहां भी नहीं रुकते, उनका कहना है वो अपने हिसाब से खेलेंगे. नहीं रुकेंगे. 

कब बंद होगा अभिषेक का एग्रेशन?
ये प्रोमो देखने के बाद फैंस भी शॉक्ड हैं. उनका कहना है क्यों अभिषेक हर टास्क में इतने एग्रेसिव हो जाते हैं. इस पर वीकेंड का वार में सलमान क्या एक्शन लेते हैं, इसका सबको इंतजार है. यूजर्स ने भी अभिषेक पर निशाना साधा है. बिग बॉस में अभिषेक के भोलेपन को फैंस पसंद कर रहे हैं. लेकिन उनका फिजीकल होना लोगों को पसंद नहीं आ रहा है.

बीते एपिसोड में अशनूर कौर संग भी उनका पंगा हुआ था. एक्ट्रेस ने नॉमिनेशन से उन्हें बचाया नहीं था. इसकी वजह से एक्टर खफा हो गए थे. अशनूर का रोना भी छूट गया था. फिर कुछ समय बाद दोनों का पैचपअ हो गया. 

---- समाप्त ----
