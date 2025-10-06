'राइज एंड फॉल' में पवन सिंह के खिलाफ बोलीं आहाना, बाहर निकलने पर मिलीं धमकियां, एक्ट्रेस का खुलासा

अशनीर ग्रोवर का शो 'राइज एंड फॉल' एंटरटेनमेंट के मामले में किसी भी रियलिटी शो से कम नहीं है. इस शो में काफी लड़ाईयां देखी जा चुकी हैं. एक वक्त शो में भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह और एक्ट्रेस आहाना कुमरा भी आपस में भिड़ गए थे. हालांकि अब दोनों ही शो का हिस्सा नहीं हैं. मगर आहाना को शो से बाहर आने के बाद काफी कुछ झेलना पड़ रहा है.

'राइज एंड फॉल' से बाहर आने के बाद क्यों परेशानी में हैं आहाना?

आहाना कुमरा ने बताया है कि पवन सिंह के फैंस उन्हें शो से निकलने के बाद बहुत सारी धमकियों भरे मैसेज भेज रहे हैं. कोई उन्हें रेप की धमकी दे रहा है, तो कोई एक्ट्रेस को जान से मारने की बात कह रहा है. आहाना ने शो के मेकर्स को लेकर भी कई दावे किए हैं. उन्होंने बॉलीवुड बबल संग बातचीत में खुलासा किया कि कैसे उनकी बातों को तोड़-मरोड़कर जनता के सामने पेश किया गया, जिससे एक्टर के फैंस भड़क गए.

आहाना ने कहा, 'जब मैं शो से बाहर निकली, तब मुझे काफी सारे रेप और जान से मारने की धमकियां मिली. मैंने मेकर्स को उसके स्क्रीनशॉट भेजे हैं और उनसे पूछा कि मुझे ये मैसेज क्यों भेजे जा रहे हैं. मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा. मैंने सोचा कि हम कौनसे जमाने में जी रहे हैं? किस सदी में है कि मेरी एक बात कहने पर मुझे इतनी धमकियां मिल रही हैं, इतनी चीज मेरे बारे में बोली जा रही है. पर किसी और को कुछ नहीं कहा जा रहा.'

Advertisement

क्यों आहाना को मिल रहीं जान से मारने की धमकी?

आहाना ने आगे साफ किया कि उनके और पवन सिंह के बीच हुआ विवाद वहीं खत्म हो चुका था. वो काफी खुश थीं कि दोनों के बीच सुलह हुई. एक्ट्रेस ने ये भी कहा कि घर में बहुत लोगों ने उनके बारे में बहुत कुछ कहा, लेकिन किसी ने भी सामने से आकर उन्हें सॉरी नहीं कहा. जबकि पवन सिंह ने सभी के सामने आहाना से माफी मांगी.

आहाना कुमरा ने कहा, 'मैंने पवन जी के बारे में कुछ ऐसा कहा था जो शायद उनके फैंस को पसंद नहीं आया. असलीयत में, उन्होंने बहुत चीजें की जिससे मेरे मन में उनके लिए इज्जत और बढ़ गई. मैं उनका बहुत सम्मान करती हूं, क्योंकि बहुत सारे कंटेस्टेंट्स ने मेरे बारे में बहुत कुछ कहा और आज तक सॉरी नहीं बोला. पवन जी और मैं एक ही जिले से आते हैं. हम दोनों लखनऊ से हैं. जब मैंने शो पर उनकी मां के पैर छुए थे, तब उन्होंने वो बात नोटिस की.'

'वो स्टेज पर थे, जाते-जाते उन्होंने खुद से कहा कि अगर मैं आपसे माफी मांग लुंगा तो मैं छोटा नहीं हो जाऊंगा. जब मेरी और उनकी सुलह हो चुकी है. हम दोनों एक-दूसरे को माफ कर चुके हैं, तो मुझे लगता है कि लोगों को भी उसे वहीं खत्म कर देना चाहिए था.' बता दें कि जिस दिन पवन सिंह 'राइज एंड फॉल' शो छोड़कर जा रहे थे, तब आहाना ने एक्टर को लेकर कई बातें कही थीं.

Advertisement

उन्होंने कहा कि पवन सिंह ट्रस्टी के बेटे हैं और वो शो सिर्फ उनके लिए ही बनाया गया है. आहाना की बात सुनकर पवन सिंह बहुत गुस्सा हुए थे. हालांकि अंत में दोनों ने एक-दूसरे को माफ कर दिया था.

---- समाप्त ----