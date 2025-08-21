scorecardresearch
 

Feedback

पंजाबी सिंगर मनकीरत औलख को जान से मारने की धमकी, लिखा- अब तेरा नंबर आ गया...

पंजाबी सिंगर मनकीरत औलख को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है. यह धमकी इटली के एक विदेशी नंबर से व्हाट्सऐप पर दी गई है. इसमें कहा गया है कि अब तुम्हारा नंबर आ गया है. हमें फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी बीवी है या बच्चा है, हम तुम्हारा काम तमाम करेंगे.

पंजाबी सिंगर मनकीरत औलख को धमकी मिली है (File Photo- ITG)
पंजाबी सिंगर मनकीरत औलख को धमकी मिली है (File Photo- ITG)

पंजाबी सिंगर मनकीरत औलख को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है. यह धमकी इटली के एक विदेशी नंबर से व्हाट्सऐप पर दी गई है. मनकीरत ने तुरंत इसकी जानकारी पंजाब पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

धमकी भरे मैसेज में कहा गया है, "तैयार हो जाओ, तुम्हारा समय आ गया है. चाहे तुम्हारे पत्नी हो या तुम्हारा बच्चा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. हम तुम्हारा काम तमाम करेंगे. यह मत सोचो कि जिसने तुम्हें धमकी दी है, अगर तुम उसका मजाक बनाओगे तो उसे कैसा लगेगा. चलो बेटा, अब तुम्हारा क्या होगा."

शिकायत मिलने के बाद पंजाब पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि धमकी देने वाला शख्स कौन है और वह कहां से ऑपरेट कर रहा है. मनकीरत औलख को पहले भी कई बार गैंगस्टरों की तरफ से धमकियां मिल चुकी हैं.

सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद सिंगर ने मांगी थी सुरक्षा

बता दें कि पंजाब में सिद्धू मूसे वाला (Sidhu Moose Wala) की हत्या के बाद मनकीरत औलख ने अपने सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी. मनकीरत को तब बंबीहा गैंग की तरफ से जान से मारने की धमकी मिली थी. गैंगस्टर्स की तरफ से मनकीरत पर मूसेवाला की हत्या का आरोप लगाया गया था. गैंगस्टर दविंदर बंबिहा की तरफ से 2022 में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया गया था. इसमें दावा किया गया था कि मूसेवाला की हत्या के पीछे सिंगर मनकीरत औलख का हाथ है. ये भी दावा किया गया था कि सभी गायकों से पैसे वसूलने के पीछे भी मनकीरत का ही हाथ है.

पुलिस ने पहले भी नाकाम की थी हत्या की साजिश

इसी से संबंधित कार्रवाई करते हुए चंडीगढ़ पुलिस ने मार्च 2023 में बंबीहा गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया था. तब पुलिस ने बताया था कि ये चारों पंजाबी सिंगर बब्बू मान और मनकीरत औलख को मारने की साजिश रच रहे थे. जब इस बारे में पुलिस को भनक लगी, तो तुरंत ऑपरेशन सेल की टीम ने गैंग के सदस्यों को धर दबोचा. चारों के पास से हथियार और जिंदा कारतूस बरामद हुए थे. हथियार जम्मू कश्मीर से संपर्क साधकर मंगवाए गए थे.

---- समाप्त ----
लेटेस्ट

