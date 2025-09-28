scorecardresearch
 

Feedback

जुबिन गर्ग मौत केस: CID की कार्रवाई तेज, इवेंट मैनेजर पर लगे मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप

असम और बॉलीवुड के फेमस सिंगर जुबिन गर्ग की मौत के बाद अब CID की जांच तेज हो गई है. बीते दिनों इवेंट मैनेजर के घर हुई छापेमारी के बाद कई अहम सबूत CID के हाथ लगे है.

Advertisement
X
जबिन गर्ग की मौत पर CID की जांच तेज (Photo: Instagram/@zubeen.garg)
जबिन गर्ग की मौत पर CID की जांच तेज (Photo: Instagram/@zubeen.garg)

असम के सिंगर जुबिन गर्ग के निधन ने असम के राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में हलचल मचा दी है. एक तरफ जहां सिंगर की मौत पहले से ही सवालों के घेरे में है तो वहीं दूसरी ओर सिंगापुर में इवेंट मैनेजर श्यामकानु महंत पर संगठित वित्तीय अपराध, फर्जीवाड़ा और मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप लगे हैं. CID ने छापेमारी में कई दस्तावेज बरामद किए है. 

बता दें कि श्यामकानु पूर्व डीजीपी भास्कर ज्योति महंत के छोटे भाई हैं. जो वर्तमान में असम राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त हैं. उनके एक और बड़े भाई नानी गोपाल महंत हैं. जो गुवाहाटी विश्वविद्यालय के कुलपति बनने से पहले मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के शिक्षा सलाहकार थे.

छापेमारी में क्या कुछ मिला?
वहीं CID (क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट) ने गुरुवार और शुक्रवार को छापेमारी के दौरान श्यामकानु के घर से कुछ दस्तावेज जब्त किए है. जिसमें एक ही कंपनी के नाम के कई पैन कार्ड, विभिन्न कंपनियों और सरकारी अधिकारियों की लगभग 30 स्टाम्प सील और कई बेनामी संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज शामिल थे. जो हेराफेरी की ओर इशारा करता है.

सम्बंधित ख़बरें

असम की अभिनेत्री निशिता गोस्वामी, को-सिंगर अमृतप्रभा से असम CID मुख्यालय में पूछताछ की गई. (Photo: PTI)
निशिता गोस्वामी, अमृतप्रभा... जुबीन गर्ग डेथ केस में जांच के दायरे में कौन-कौन? 
Singer Zubeen Garg and Nishita Goswami
जुबीन गर्ग डेथ मिस्ट्री: अब एक्ट्रेस निशिता गोस्वामी समेत 4 लोगों से पूछताछ 
असम के सीएम ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है. (File Photo: ITG)
जुबीन गर्ग के मैनेजर के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी, लगे हैं सिंगर की हत्या में शामिल होने के आरोप 
Zubeen Garg
जुबीन गर्ग मौत केस: म्यूजीशियन शेखर ज्योति गोस्वामी गिरफ्तार, SIT कर रही जांच 
Zubeen garg, Garima garg
रिलीज होगी जुबिन गर्ग की आखिरी फिल्म, पत्नी ने किया वादा 

तलाशी के बाद CID ​​के सीनियर पुलिस अधीक्षक आशिफ अहमद ने एक FIR दर्ज की. इसमें सभी बरामदगी का विवरण दिया गया है और महंत की कथित वित्तीय अनियमितताओं की अलग से जांच करने का अनुरोध किया गया है. जिसमें उनकी सभी संपत्तियों को कुर्क और जब्त किया जाना शामिल है.

Advertisement

CID ने दर्ज किया केस
वहीं शिकायत मिलने के बाद CID ने शनिवार रात भारतीय न्याय संघ (BNS) की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोरमी दास को जांच अधिकारी नियुक्त किया है. CID ​​ने प्रारंभिक जांच में कहा गया कि तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज और सामग्री जब्त की गई है. जो स्पष्ट रूप से गंभीर वित्तीय अनियमितताओं, जालसाजी और अवैध वित्तीय लाभ के लिए धोखाधड़ी के साधनों के इस्तेमाल की ओर इशारा करती हैं.

FIR में क्या लिखा गया?
CID के द्वारा दर्ज की गई FIR के मुताबिक, 'कई पैन कार्ड और बड़ी संख्या में जाली मुहरों का होना  षडयंत्र और संगठित वित्तीय अपराध का संकेत देता है. इसमें ये भी कहा गया है कि महंत के आवास और कार्यालय परिसर के अंदर से असम और अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में पीएमजीएसवाई योजना के तहत सड़कों के निर्माण से संबंधित कई दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं.

इसके अलावा महंत की संपत्तियों, बैंक खातों, कंपनियों और जाली पैन कार्ड व मुहरों के इस्तेमाल से जुड़े लेन-देन की विस्तृत वित्तीय जांच करने, उनकी संपत्तियों, खातों और जांच के दौरान पहचानी गई अपराध की आय को कुर्क करने और अकाउंट फ्रीज करने की रिकवेस्ट की गई है..

Advertisement

गौरतलब है कि असम पुलिस महानिदेशक हरमीत सिंह ने पहले ही सिंगर जुबिन गर्ग की मौत की जांच के लिए 9 सदस्यीय SIT बनाई है. अब इस नए मामले में संपत्तियों की जब्ती, बैंक खातों की जांच और संदिग्ध लेनदेन की पड़ताल की जा रही है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement