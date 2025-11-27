फेमस यूट्यूबर सौरव जोशी ने गुपचुप की शादी, करोड़ों में है नेटवर्थ

देश के टॉप यूट्यूबर में शामिल उत्तराखंड के सौरव जोशी को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाह चल रही है कि उन्होंने अवंतिका भट्ट से पिछले हफ्ते शादी कर ली हैं. हालांकि सुरक्षा कारणों से शादी की लोकेशन, टाइम और गेस्ट लिस्ट को काफी सीक्रेट रखा गया था.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऋषिकेश के एक रिजॉर्ट में शादी हुई. इस लोकेशन को एक दम पर्सनल रखा गया था. शादी से कुछ दिन पहले ही सौरव और उनके ससुर प्रकाश चंद्र भट्ट ने सुरक्षा को लेकर नैनीताल एसएसपी मंजूनाथ टी सी से भी मुलाकात की थी. वहीं शादी को पूरी तरह सीक्रेट रखा गया हो लेकिन हल्द्वानी में सौरव के ससुराल पक्ष के लोगों की तरफ से सोशल मीडिया पर जमकर वीडियो वायरल हुए.

किससे हुई सौरव जोशी की शादी?

अवंतिका भट्ट हल्द्वानी की ही रहने वाली हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके दादा स्व. हरिदत्त भट्ट जाने-माने ज्योतिष थे और उनके पिता प्रकाश चंद्र भट्ट भी ज्योतिष गणना करते हैं. सौरव और अवंतिका सालों से एक दूसरे को डेट रहे थे. दोस्ती से शुरू हुआ ये रिश्ता प्यार के बाद अब शादी में बदल गया. दोनों को साथ में कई व्लॉग में भी देखा गया. हालांकि अवंतिका को हमेशा मास्क में देखा गया.

रेडिट पर वायरल हुआ फोटो

कितनी है एक महीने की कमाई?

सौरव जोशी के इस समय यूट्यूब चैनल Saurav Joshi Vlog पर 37.6 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर हैं. इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी 80 लाख से ज्यादा अधिक उनके फॉलोअर्स हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की मानें तो सौरभ जोशी की एक महीने में 55 लाख से एक करोड़ रुपये के बीच कमाई होती है. उनकी नेट वर्थ 25 से 50 करोड़ रुपये के बीच होने का अनुमान है. इसके अलावा फैन फंडिंग, चैनल मेंबरशिप, और ब्रांड पार्टनरशिप से भी सौरव जोशी की कमाई होती है.



खास बात ये है कि इतना ज्यादा कमाने के बाद भी सौरभ ज्यादा वक्त अपनी फैमिली के साथ ही बिताते हैं. इसके अलावा उनके पास महंगी कारों का भी कलेक्शन हैं. वहीं हमर, फॉर्च्यूनर, थार, इनोवा कार समेत महंगी बाइकें भी उनके पास हैं.

आर्थिक तंगी में बीती लाइफ

सौरव जोशी का बचपन काफी आर्थिक तंगी में ही गुजरा. उनके पिता दिल्ली में पेंटिंग व मजदूरी का काम करते थे. यहां उन्हें कई बार किराये का घर भी बदलना पड़ा. लेकिन आज सौरव अपनी मेहनत से देश के नंबर-1 व्लॉगिंग क्रिएटर हैं.

