चकाचौंध की दुनिया को छोड़ आर्मी ऑफिसर बनी ये मिस इंडिया इंटरनेशनल, मुंडवाया सिर-ली कड़ी ट्रेनिंग

एक नाम जो इन दिनों हर किसी की जुबान पर चढ़ा हुआ है. जिसने एक ऐसी मिसाल कायम की है कि हर कोई जानकर दंग है. वो हैं- कशिश मेठवानी. ये एक ऐसा नाम है, जो आज महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुका है. पुणे में जन्मीं कशिश ने मॉडलिंग और ब्यूटी क्वीन बनने के बाद भारतीय सेना में ऑफिसर बनने का शानदार सफर तय किया है.

मॉडलिंग छोड़ बनीं आर्मी ऑफिसर

2023 में मिस इंटरनेशनल इंडिया का खिताब जीतने वाली कशिश ने ग्लैमर की दुनिया छोड़कर देश की सेवा को चुना और अब भारतीय सेना की वर्दी पहने हैं. मॉडलिंग और ब्यूटी पेजेंट्स के साथ-साथ कशिश ने 2024 में कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज (CDS) परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल किया और फिर चेन्नई की ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी में जाकर कमीशन हासिल किया.

कशिश मेठवानी (Photo: Instagram @Kashishmethwani)

कशिश ने मुंडवाया सिर

कशिश ने ब्यूटी पेजेंट जीतने के बाद शोबिज वर्ल्ड में सफल करियर बना सकती थीं. लेकिन देश की सेवा करने की जिम्मेदारी को चुना. इसके लिए कशिश ने कड़ी ट्रेनिंग लीय. यहां तक कि अपने लंबे घने बालों तक को कटवा दिया. लेकिन कशिश को इस बात का कोई मलाल नहीं है. उन्होंने गर्व के साथ अपने आर्मी कट बालों को स्वीकार किया.

Advertisement

कशिश मेठवानी Photo: Instagram @Kashishmethwani

एजुकेशनल है कशिश का बैकग्राउंड

कशिश के पिता वैज्ञानिक हैं और मां टीचर. बचपन से ही शिक्षा और संस्कारों की भरपूर छाया में पली-बढ़ी कशिश ने अपने सभी स्कूली और कॉलेज के दौर में प्रतियोगिताओं में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया. उन्होंने पुणे विश्वविद्यालय से एमएससी की पढ़ाई की और बेंगलुरु के इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस (IISc) से न्यूरोसाइंस में रिसर्च किया.

कशिश मेठवानी (Photo: Instagram @Kashishmethwani)

कशिश ने नेशनल कैडेट कॉर्प्स (NCC) की ट्रेनिंग भी ली, जिसमें उन्होंने अपने बेहतरीन प्रदर्शन से राष्ट्रीय सम्मान हासिल किया. उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों गणतंत्र दिवस परेड में ऑल इंडिया बेस्ट कैडेट ट्रॉफी से भी नवाजा जा चुका है.

लेफ्टिनेंट बनीं कशिश

अब कशिश लेफ्टिनेंट के रूप में भारतीय आर्मी के एयर डिफेंस विंग में सेवा दे रही हैं, जहां उनकी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी और चुनौतीपूर्ण होंगी. उन्होंने ड्रिल, शूटिंग, और मार्चिंग जैसी प्रतियोगिताओं में गोल्ड मेडल भी जीते हैं. लगभग एक साल की कड़ी मेहनत और ट्रेनिंग के बाद कशिश 6 सितंबर को भारतीय सेना की एयर डिफेंस रेजीमेंट में आधिकारिक तौर पर शामिल हुईं.

कशिश मेठवानी (Photo: Instagram @Kashishmethwani)

मॉडलिंग करना बकेट लिस्ट में शामिल

कशिश ने अपनी जर्नी के बारे में HT से बातचीत में कहा था कि,"पेजेंट मेरी एक पसंद थी, लेकिन ये कभी मेरा लॉन्ग टाइम करियर चॉइस नहीं था. एनसीसी मेरा टर्निंग पॉइंट रहा. गणतंत्र दिवस की परेड में मार्च करना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेस्ट कैडेट ट्रॉफी मिलना- इसने मुझे एक मकसद दिया. तब साफ हो गया कि भारतीय सेना वो जगह है जहां मैं सच में हूं."

Advertisement

कशिश मेठवानी (Photo: Instagram @Kashishmethwani)

कशिश ने ऐसा करके एक मिसाल कायम की है. उन्होंने नारी शक्ति का एक सशक्त उदाहरण दिया है. कशिश ब्यूटी विद ब्रेन्स का परफेक्ट एग्जाम्पल बनकर उभरी हैं.

---- समाप्त ----