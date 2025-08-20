scorecardresearch
 

रजनीकांत की 'कुली' में बनी विलेन, लाइमलाइट लूट रही ये एक्ट्रेस, 'डिंपल क्वीन' के नाम से फेमस

कुली से एक्ट्रेस रचिता राम ने कॉलीवुड में डेब्यू किया है. एक्ट्रेस पर्दे पर पहली बार विलेन बनी हैं. रचिता ने इससे पहले कन्नड़ सिनेमा में खूब काम किया है. वो डिंपल क्वीन कही जाती हैं. रचिता ने बतौर भरतनाट्यम डांसर कई परफॉर्मेंस दी हैं. उनकी बहन नित्या राम भी टीवी और फिल्मों में काम करती हैं.

कुली मूवी में दिखीं रचिता राम कौन? (Photo: Instagram @rachita_instaofficial)
थलाइवा रजनीकांत की फिल्म कुली बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. मूवी में कन्नड़ एक्ट्रेस रचिता राम ने कल्याणी का रोल प्ले किया है. उनका ये किरदार निगेटिव है. खलनायिका का रोल कर रचिता फैंस का दिल जीत रही हैं. साउथ से लेकर हिंदी मूवी लवर्स के बीच रचिता के काम की चर्चा हो रही है. विलेन के रोल में रचिता ने बेहतरीन काम किया है.

कौन हैं साउथ ब्यूटी रचिता राम?

कुली से रचिता ने कॉलीवुड (तमिल सिनेमा) में डेब्यू किया है. एक्ट्रेस पर्दे पर पहली बार विलेन बनी हैं. रचिता ने इससे पहले कन्नड़ सिनेमा में खूब काम किया है. वो डिंपल क्वीन कही जाती हैं. उनका रियल नेम बिंदिया राम है. वो 3 अक्टूबर 1992 को बेंगलुरू में पैदा हुई थीं. उनके पिता केएस राम भरतनाट्यम डांसर हैं. 2012 में एक्ट्रेस ने पॉपुलर टीवी सीरियल Arasi से एक्टिंग डेब्यू किया था.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by R R (@rachita_instaofficial)

एक्ट्रेस के साथ भरतनाट्यम डांसर भी हैं रचिता

फिर 2013 में उन्होंने सिल्वर स्क्रीन पर एंट्री मारी. वो कन्नड़ फिल्म बुलबुल में नजर आईं. कन्नड़ सिनेमा की 20 से ज्यादा फिल्मों में वो दिखीं. दिल रंगीला, चक्रव्यूह, सीतारामा कल्याण, अयोग्य, आयुष्मान भव, क्रांति, Ranna जैसी मूवीज में काम कर वो छाईं. उन्होंने साउथ इंडस्ट्री के बड़े एक्टर्स जैसे किच्चा सुदीप, गणेश, दर्शन, दिवंगत पुनीत राजकुमार संग काम किया है. रचिता ने बतौर भरतनाट्यम डांसर कई परफॉर्मेंस दी हैं. उनकी बहन नित्या राम भी टीवी और फिल्मों में काम करती हैं.

A post shared by R R (@rachita_instaofficial)

कुली-वॉर 2 में कौन जीता बॉक्स ऑफिस की जंग?

अपने शानदार काम के लिए रचिता को फिल्मफेयर क्रिटिक्स का बेस्ट एक्ट्रेस अवॉर्ड भी मिला है. पहली फिल्म बुलबुल के लिए 200 लड़कियों में वो चुनी गई थी. उनके काम को क्रिटिक्स ने पसंद किया. बात करें फिल्म कुली की तो, रजनीकांत स्टारर इस फिल्म ने 5 दिनों में इंडिया में 205 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लिया है. इसे 14 अगस्त के दिन रिलीज किया गया था. बॉक्स ऑफिस पर कुली की भिड़ंत जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन की फिल्म वॉर 2 से हुई थी. दोनों में तुलना करें तो कमाई के मामले में कुली आगे निकली है. 
 

