बधाई हो! विजय की हुईं रश्मिका मंदाना, गुपचुप की सगाई, इस दिन करेंगे शादी

साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा ने खुशखबरी दी है. गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना से विजय ने गुपचुप सगाई कर ली है. 3 अक्टूबर को दोनों ने दोस्तों और परिवार वालों की मौजूदगी में सगाई की है.

रश्मिका-विजय देवरकोंडा ने की सगाई (Photo: Screengrab)
एक्टर विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने फैन्स को गुडन्यूज दी है. सालों के रिलेशनशिप के बाद दोनों ने गुपचुप सगाई कर ली है. दोस्त और परिवार वालों की मौजूदगी में विजय और रश्मिका ने एक-दूसरे को अंगूठी पहनाई. फैन्स दोनों को लेकर काफी खुश हैं. बधाई दे रहे हैं. 

विजय की हुईं रश्मिका
बता दें कि रश्मिका और विजय ने साथ में फिल्म Geetha Govindam में काम किया था. काफी सालों से दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे थे. हालांकि, दोनों में से किसी ने भी एक-दूजे का नाम नहीं लिया था. लेकिन इंटरव्यूज में ये जरूर कहा था कि वो रिश्ते में हैं. अक्सर ही दोनों को डेट्स और वेकेशन्स पर भी साथ में स्पॉट किया जाता रहा है. अब दोनों ने सगाई करके फैन्स को खुशखबरी दे दी है. 

खबर आ रही है कि विजय देवरकोंडा के घर पर 3 अक्टूबर को दोनों ने सगाई की है. इसमें दोस्त और परिवार के लोग ही मौजूद थे. ये काफी इंटीमेट सेरेमनी थी. आने वाले साल फरवरी 2026 में दोनों शादी करेंगे. दोनों ही एक डेस्टिनेशन वेडिंग करेंगे. मालूम हो कि सिर्फ Geetha Govindam में ही नहीं, बल्कि दोनों ने Dear Comrade में भी साथ नजर आए थे. 

बता दें कि अभी पिछले दिनों भी रश्मिका की फिंगर में सगाई की अंगूठी देखी गई थी, जब वो दुबई से एक इवेंट से वापस इंडिया लौटी थीं. तब भी फैन्स कयास लगा रहे थे कि उन्होंने और विजय ने सगाई कर ली है, लेकिन ऐसा नहीं था. दोनों ने 3 अक्टूबर के दिन सगाई की है. फैन्स लगातार दोनों को बधाइयां दे रहे हैं. साथ ही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही दोनों साथ में सगाई की कुछ तस्वीरें शेयर करेंगे. उन्हें अंधेरे में नहीं रखेंगे. 

वर्कफ्रंट की बात करें तो विजय देवरकोंडा को आखिरी बार फिल्म 'किंगडम' में देखा गया था. थियटर्स में रिलीज होने के बाद ये ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज हुई. हालांकि, इस फिल्म को फैन्स से कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला. ये फिल्म गौतम तिन्नानुरी द्वारा निर्देशित एक स्पाई-एक्शन है, जिसमें विजय एक भारतीय जासूस की भूमिका निभा रहे हैं. 

वहीं, रश्मिका मंदाना जल्द ही फिल्म Thamma में नजर आने वाली हैं. इसमें आयुष्मान खुराना लीड रोल में नजर आ रहे हैं. फिल्म को लेकर रश्मिका काफी एक्साइटेड हैं. 

---- समाप्त ----
