Varanasi Launch Event: प्रियंका ने महेश बाबू की फैमिली को कहा थैंक्स, किया वादा 'अगली बार तेलुगू में बोलूंगी'

राजामौली की अगली फिल्म 'वाराणसी' के लॉन्च इवेंट पर फिल्म की हीरोइन प्रियंका चोपड़ा ने मंच पर 'देसी गर्ल' गाने के एक नए वर्जन पर एंट्री मारी. उन्होंने ऑस्कर विनर एम एम कीरावानी को इस वर्जन के लिए शुक्रिया करते हुए कहा, 'देसी गर्ल का ये वर्जन मेरा फेवरेट है.'

प्रियंका आखिरी बार बड़े पर्दे पर 2019 की फिल्म 'द स्काई इज पिंक' में नजर आई थीं. उनकी आखिरी इंडियन फिल्म 'द वाइट टाइगर' 2021 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी. यानी देसी जनता का, बड़े पर्दे पर प्रियंका को देखने का इंतजार 6 साल का हो चुका है. अब 'वाराणसी' से प्रियंका इंडियन सिनेमा में कमबैक कर रही हैं.

प्रियंका ने की तेलुगू इंडस्ट्री की तारीफ

हैदराबाद में फिल्म के लॉन्च इवेंट के मंच से प्रियंका ने कहा, 'यह वो धरती है जहां सिनेमा सेलेब्रेशन है. मैं वापस आकर बहुत खुश हूं, और अपने देश में फिल्म करके. मैं हमेशा कहती हूं कि तेलुगू सिनेमा में काम करने का सबसे ज्यादा मजा तब है जब आप इस इंडस्ट्री के ग्रेट्स के साथ काम करें.'

'वाराणसी' के डायरेक्टर राजामौली के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा, 'राजमौली सर, आप वो विजनरी हैं जिसपर पूरी दुनिया की नजर है. मुझे ये मौका देने के लिए शुक्रिया.'

फिल्म में विलेन का रोल कर रहे पृथ्वीराज के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो फिल्म में बहुत डरावने हैं, लेकिन रियल लाइफ में बहुत विनम्र व्यक्ति हैं.

महेश बाबू को प्रियंका ने कहा शुक्रिया

'वाराणसी' के लीड हीरो महेश बाबू के बारे में बोलते हुए प्रियंका ने कहा, 'आप और आपके खूबसूरत परिवार, नम्रता-सितारा (महेश की पत्नी और बेटी) ने मुझे ऐसा महसूस करवाया है कि हैदराबाद मेरा घर है. इस एक्सपीरियंस के लिए शुक्रिया.'

फिल्म के बारे में प्रियंका ने सिर्फ एक बात कही, जो फैन्स की एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए काफी है. उन्होंने कहा, 'ये फिल्म ऐसी है जो आप अभी इमेजिन भी नहीं कर सकते.

मंच पर आते ही जनता का दिल जीतने वाली प्रियंका ने फैन्स से एक वादा भी किया. हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी में मौजूद फैन्स से उन्होंने वादा करते हुए कहा, 'अभी मुझे तेलुगू नहीं आती, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि अगली बार जब मैं आउंगी, तो तेलुगू बोलती हुई मिलूंगी.

