रुपाली गांगुली से तेजस्वी प्रकाश तक, टीवी के ये टॉप स्टार्स चलाते हैं अपना बिजनेस

टीवी इंडस्ट्री के कई कलाकार आलीशान जिंदगी जीते हैं. सितारे अब सिर्फ एक्टिंग तक ही सीमित नहीं रहते बल्कि वे ब्यूटी, फैशन, वेलनेस और सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में करोड़ों का बिजनेस चला रहे हैं. 2025 में कई टीवी सेलेब्स ने अपनी फेम का फायदा उठाकर मल्टी-करोड़ एम्पायर बना लिया है.

हालांकि इन बी-टाउन के सितारों का साइड बिजनेस छोटा मोटा नहीं बल्कि बड़ा ही हाईफाई होता है. इस रिपोर्ट में हम आपको छोटे पर्दे के सितारों के साइड बिजनेस के बारे में बताएंगे.



टीवी एक्टर रोनित रॉय

टीवी के सबसे पॉपुलर शो कसौटी जिंदगी की, बंधिनी जैसे सीरियल और कई बड़ी बॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुके रोनित रॉय ने साल 2000 में अपनी सुरक्षा एजेंसी, ऐस सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन (ऐसस्क्वाड सिक्योरिटी सर्विसेज एलएलपी) शुरू की थी. इस एजेंसी का उद्देश्य फिल्म सितारों, उद्योगपतियों और उनके परिवारों सहित हाई-प्रोफाइल ग्राहकों को सुरक्षा प्रदान करना है. रोनित रॉय की कुल संपत्ति कथित तौर पर 99 करोड़ है, जिसका अधिकांश हिस्सा उनके बिजनेस से ही आता है.

तेजस्वी प्रकाश बनीं बिजनेसवुमन

'नागिन 6' एक्ट्रेस और बिग बॉस 15 की विनर तेजस्वी प्रकाश सबसे पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक हैं. वो एक्टिंग के अलावा बिजनेस भी संभालती हैं. तेजस्वी प्रकाश ने हाल ही में अपना सैलून ओपन किया है. बिजनेसवुमन बनकर एक्ट्रेस काफी खुश हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक तेजस्वी प्रकाश की कुल संपत्ति 25 करोड़ रुपये है. वह ब्रांड एंडोर्समेंट भी करती हैं.

दीपिका कक्कड़ सफल बिजनेसवुमन

टीवी के फेमस सीरियल ससुराल सिमर का और बिग बॉस 12 की विनर दीपिका कक्कड़ एक यूट्यूबर भी हैं. इसके अलावा उन्होंने अपना एक क्लोदिंग ब्रांड भी शुरू किया है. वहीं दीपिका और उनकी पति ने 'क़ल्ब एंटरटेनमेंट' नाम से एक प्रोडक्शन हाउस भी ओपन किया है. मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दीपिका कक्कड़ की नेट वर्थ 50 करोड़ रुपये है.

रणविजय सिंह भी सफल बिजनेसमैन

MTV रोडिज और स्प्लिट्सविला जैसे रियलिटी शो के होस्ट रणविजय सिंह सफल एक्टर होने के साथ एक सफल बिजनेसमैन भी हैं. बाइक चलाने के शौकीन रणविजय सिंह ने 2012 में एक बाइक मॉडिफिकेशन आउटलेट की सह-स्थापना करके व्यवसाय में कदम रखा था. इसके अलावा एक्शन रिप्ले स्टार एरिका वेंचर्स के वो सह-मालिक भी हैं.

करण कुंद्रा की करोड़ों में कमाई

टीवी सीरियल 'ये कहां आ गए हम' और बिग बॉस 15 के कंटेस्टेंट करण कुंद्रा आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. एक्टिंग के अलावा वो बिजनेस से भी खासा पैसा कमाते हैं. TOI की रिपोर्ट के मुताबिक उनकी नेटवर्थ 90 करोड़ रुपये है. करण, ब्रांड एंडोर्समेंट से भी कमाई करते हैं. एक्टर ने टीवी/फिल्म प्रोडक्शन फर्म के अलावा लाइफस्टाइल ब्रांड्स में इनवेस्टमेंट किया हुआ है.



रुपाली गांगुली भी बिजनेसवुमन

टीवी के सबसे फेमस सीरियल 'अनुपमा' और 'सराभाई वर्सेज सराभाई' एक्ट्रेस रुपाली गांगुली भी एक सफल बिजनेसवुमन हैं. उनकी एक विज्ञापन एजेंसी भी है. उनका एक योग स्टूडियो और वेलनेस सेंटर भी है. जहां मेंटल हेल्थ और फिटनेस पर फोकस किया जाता है.

करोड़पति हैं आशका गोराडिया

कुसुम, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, सिंदूर तेरे नाम का जैसे सीरियल से घर-घर फेमस हुईं आशका गोराडिया ने टीवी इंडस्‍ट्री छोड़कर बिजनेस शुरू किया. साल 2018 में उन्होंने कॉस्‍मेटिक ब्रांड की नींव रख दी थी. 50 लाख रुपये से शुरू हुई कंपनी का रेवेन्‍यू 100 करोड़ रुपये को भी पार कर गया है. इसके अलावा आशका गोराडिया का कॉस्‍मेटिक ब्रांड तो बढ़ा ही, साथ ही सोशल मीडिया के जरिये भी उन्‍हें हर साल करोड़ों रुपये की कमाई होती है.

