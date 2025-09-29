scorecardresearch
 

Feedback

दुनिया का सबसे बड़ा सेट, 400 करोड़ बजट, बड़ी स्टारकास्ट... प्रभास की 'द राजा साब' के ट्रेलर से है बड़ी आस

प्रभास की नई फिल्म 'द राजा साब' का ट्रेलर बस रास्ते में ही है. 'सालार' और 'कल्कि 2898 AD' जैसी बैक टू बैक हिट्स देकर आ रहे प्रभास से फैन्स को तगड़ी उम्मीदें हैं. इस फिल्म पर मेकर्स ने दांव भी तगड़ा खेला है. आइए बताते हैं क्यों 'द राजा साब' के ट्रेलर से बड़ी उम्मीदें हैं.

Advertisement
X
प्रभास की 'द राजा साब' के ट्रेलर पर लगा है बड़ा दांव (Photo: IMDB)
प्रभास की 'द राजा साब' के ट्रेलर पर लगा है बड़ा दांव (Photo: IMDB)

पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास की नई फिल्म 'द राजा साब' को लेकर तभी से खूब चर्चा है जब ये अनाउंस हुई थी. मेकर्स ने फिल्म अनाउंस करते हुए दावा किया था कि प्रभास इसमें ऐसे अवतार में नजर आएंगे, जो उन्होंने पर्दे पर कभी नहीं निभाया. 

संक्रांति 2024 पर अनाउंस हुई इस फिल्म को पहले अप्रैल 2025 के लिए शिड्यूल किया गया था. मगर बाद में प्रोडक्शन में देरी को वजह बताते हुए मेकर्स ने इसकी नई रिलीज डेट 5 दिसंबर अनाउंस की थी. अब फाइनली 'द राजा साब' का ट्रेलर आने वाला है और जनता बेसब्री से इसका इंतजार कर रही है. इस ट्रेलर पर काफी बड़ा दांव लगा है...

दुनिया के सबसे बड़े सेट पर शूट हुई है प्रभास की फिल्म
'द राजा साब' को अनाउंसमेंट के वक्त ही इसे तगड़े स्पेशल इफेक्ट्स वाली फिल्म बताया था. मेकर्स ने इस फिल्म के लिए भारी भरकम तैयारियां करने की भी बात कही थी और दावा किया कि इसके लिए जो सेट उन्होंने लगाया है, वो दुनिया का सबसे बड़ा इनडोर सेट है. 

बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट में प्रोड्यूसर टी.जी. विश्व प्रसाद ने बताया था कि पीपल्स मीडिया फैक्ट्री के स्टूडियो में इस फिल्म के लिए जो हवेली का सेट लगाया गया है, वही 35000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है. उन्होंने दावा किया था कि 'दुनिया के किसी भी सेट का फ्लोर इतना बड़ा नहीं है.' उन्होंने ये भी बताया था कि इस हवेली के अलावा और भी कई सेट हैं, मगर उसके बारे में वो अभी डिटेल्स रिवील नहीं कर सकते. इस सेट को 1200 वर्कर्स ने 4 महीने में तैयार किया था. 

Advertisement

ढेर सारा VFX और तगड़ा बजट 
जून में 'द राजा साब' का टीजर लॉन्च किया गया था. उस इवेंट में फिल्म टलने की वजह बताते हुए विश्व प्रसाद ने कहा था कि फिल्म में VFX का इतना काम है कि सिर्फ 40 मिनट का क्लाइमेक्स के शूट में ही 120 दिन लगे थे. उनका दावा था कि VFX टीम को ये विजुअल्स प्रोसेस करने में 300 दिन से ज्यादा का समय लगा था. 

रिपोर्ट्स में 'द राजा साब' का बजट 400 करोड़ से 500 करोड़ के बीच बताया जा रहा है. यानी ये एक अच्छी खासी महंगी फिल्म है. जहां प्रभास इसमें लीड रोल में हैं, वहीं उनके सामने विलेन अवतार में संजय दत्त हैं. फिल्म की कास्ट बहुत बड़ी है जिसमें मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल, रिद्धि कुमार और साउथ के दो बड़े पॉपुलर कॉमेडी एक्टर्स ब्रह्मानंदम और योगी बाबू भी शामिल हैं. लेडी सुपरस्टार नयनतारा 'द राजा साब' में एक स्पेशल अपीयरेंस में हैं. 

ट्रेलर से है बहुत आस
जून में इस फिल्म का जो टीजर रिलीज किया गया था, उसपर दर्शकों का रिस्पॉन्स बहुत मिलाजुला था. पूरी फिल्म स्पेशल इफेक्ट्स में तो नजर आ रही थी, मगर ये इफेक्ट्स बहुत कार्टून शो टाइप लग रहे थे. 'सालार' और 'कल्कि 2898 AD' जैसी दो बड़ी हिट्स लगातार देकर आ रहे प्रभास के फैन्स को उनसे हिट की हैट्रिक की आस होगी. ऐसे में उन्हें ये उम्मीद होगी कि 'द राजा साब' का ट्रेलर, टीजर से बेहतर हो. अब देखना है कि ये ट्रेलर फिल्म के लिए माहौल बनाने में कितना कामयाब होता है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement