'रो रोकर किया मना...', मजबूरी में किए इंटीमेट सीन, डायरेक्टर ने डाला था दबाव, तमिल एक्ट्रेस का खुलासा

फेमस तमिल सिनेमा एक्ट्रेस मोहिनी ने माना कि डायरेक्टर आर.के. सेल्वमणि की फिल्म 'कनमणि' (1994) में उनसे बिना सहमति के इंटीमेट सीन करने के लिए कहा गया था. उन्होंने बताया कि शुरुआत में उन्होंने इन सीन को करने से इंकार कर दिया था, यहां तक कि रो भी पड़ी थीं, लेकिन शूटिंग और प्रोडक्शन न रुके इस वजह से उन्हें मानना पड़ा.

अवल विकटन से बातचीत में मोहिनी ने बताया कि जब उनसे स्विमसूट पहनकर शूट करने को कहा गया तो वे बहुत असहज हो गईं. उनके मना करने पर आधे दिन तक शूटिंग रुकी रही थी. उन्हें तैरना तक नहीं आता था, वो रो पड़ी थीं क्योंकि वहां कोई महिला ट्रेनर तक नहीं थी. मर्दों से भरे सेट पर वो अनकम्फर्टेबल हो गई थीं.

स्विमसूट पहनने पर किया मजबूर

उन्होंने कहा,“निर्देशक आर.के. सेल्वमणि ने स्विमसूट वाला इंटीमेट सीन प्लान किया था. मैं बहुत परेशान हो गई और रोकर मना कर दिया. आधे दिन तक शूटिंग रुकी रही. मैंने समझाने की कोशिश की कि मुझे तैरना तक नहीं आता, तो मैं दूसरों के सामने अधूरे कपड़ों में कैसे सीख सकती थी? उस समय महिला ट्रेनर भी नहीं हुआ करती थीं. इसलिए मेरे लिए ये बेहद मुश्किल था. मुझे यह सीन करने के लिए मजबूर किया गया, जो गाने ‘उदल ताझुवा’ के लिए शूट हुआ.”

ग्लैमरस बनने के लिए किया मजबूर

मोहिनी ने आगे बताया कि,“आधा दिन मैंने काम किया और वही सीन दिया जो उन्होंने कहा. बाद में जब उसी सीन को ऊटी में शूट करने की बात हुई तो मैंने सख्ती से इनकार कर दिया. जब यूनिट ने कहा कि शूट आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो मैंने साफ कह दिया कि यह तुम्हारी समस्या है, मेरी नहीं. पहली बार की तरह मैं दोबारा मजबूरी में काम नहीं करूंगी. यही वजह है कि कनमणि इकलौती ऐसी फिल्म है जिसमें मैंने अपनी मर्जी के खिलाफ ग्लैमरस सीन किए. कभी-कभी इंसान की इच्छा के खिलाफ भी हालात बन जाते हैं, और यह सीन ऐसा ही था.”

मोहिनी ने यह भी कहा कि हालांकि कनमणि में उनका किरदार बहुत खूबसूरत और चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उसे उतनी पहचान नहीं मिल पाई जितनी मिलनी चाहिए थी.

अपने करियर में मोहिनी ने शिवाजी गणेशन, नंदमूरी बालकृष्णा, चिरंजीवी, मोहनलाल, ममूटी, शिवराजकुमार, विजयकांत, विष्णुवर्धन, विक्रम, रविचंद्रन, सारथकुमार, मोहन बाबू और सुरेश गोपी जैसे बड़े अभिनेताओं के साथ काम किया है. उन्होंने चिन्ना मरुमगल, आदित्य 369, हिटलर, नाडोडी, इंनथे चिंथा विशयम, सैन्यम, वेशम, ओरु मरवथूर कानवु, गडिबिडी अलिया, थायगम जैसी फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं. उनकी आखिरी फिल्म 2011 की मलयालम पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर कलेक्टर थी.

