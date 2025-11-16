राजामौली की 'वाराणसी' के टीजर में दिखी रामायण की झलक, खुशी से झूमे फैंस, बोले- फाइनली...

फिल्ममेकर एस.एस.राजामौली एक बार फिर बड़े पर्दे पर तहलका मचाने के लिए तैयार हैं. शनिवार के दिन उनकी अगली फिल्म, जिसका टाइटल 'वाराणसी' है, उसकी एक झलक हैदराबाद में दिखाई गई. वहां फैंस हजारों की संख्या में पहुंचे. टीजर देखकर हर कोई इसकी तारीफ करता रह गया. राजामौली ने जो ब्रह्मांड अपनी फिल्म के लिए बनाया है, वो देखने में हैरतअंगेज लगा.
'वाराणसी' में रामायण की झलक देख क्या बोले फैंस?
सोशल मीडिया पर राजामौली की 'वाराणसी' के टीजर ने धूम मचाई. हर किसी की जुबान पर सिर्फ इस फिल्म की तारीफ सुनाई और दिखाई दे रही है. फैंस इस साढ़े तीन मिनट के टीजर को देखकर अभी से फिल्म के लिए एक्साइटेड हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर 'वाराणसी' के टीजर के स्क्रीनशॉट्स वायरल हैं. हर कोई राजामौली के विजन पर फिदा हो गया है. उनका मानना है कि जिस तरह से डायरेक्टर अपनी फिल्म को बड़े पर्दे पर लेकर आएंगे, वो इंडियन सिनेमा को पूरी तरह बदलकर रख देगा.
टीजर में रामायण की भी झलक दिखाई देती है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा मोमेंट है. राजामौली की 'वाराणसी' में रामायण का एक चैप्टर भी नजर आएगा. इस बात से फैंस बेहद खुश हैं. कई यूजर्स लिख रहे हैं कि वो महेश बाबू को भगवान राम के अवतार में देखने के लिए बेताब हैं. एक यूजर ने टीजर देखकर राजामौली के लिए लिखा, 'मैं महेश बाबू को भगवान राम या कृष्ण की भूमिका निभाते देखना चाहता था. आखिरकार राजामौली ने ये कर दिखाया. भगवान राम के किरदार में सुपरस्टार महेश बाबू.'
वहीं दूसरे यूजर ने लिखा कि ये फिल्म 'वाराणसी' ग्लोबल ऑडियंस के लिए इंडियन सिनेमा की तरफ से सबसे शानदार प्रेजेंटेशन होगी. कुछ फैंस ने फिल्म के टीजर में इस्तेमाल किए गए वीएफएक्स की भी तारीफ की. सोशल मीडिया पर चारों तरफ #वाराणसी ट्रेंड कर रहा है. लोग अब बस इस इंतजार में हैं कि आखिर कब ये फिल्म रिलीज होगी और वो इसे बड़े पर्दे पर देख पाएंगे.
'वाराणसी' में दिखेगी रामायण की गाथा
हैदराबाद में इवेंट के दौरान राजामौली ने बताया था कि उनकी फिल्म 'वाराणसी' में रामायण का एक अहम चैप्टर नजर आएगा, जिसकी झलक हमें टीजर में भी नजर आई थी. डायरेक्टर ने कहा कि फिल्म में महेश बाबू भगवान राम की भूमिका में नजर आएंगे. उनकी फिल्म एक ऐसे किरदार 'रुद्र' की कहानी दिखाएगी, जो हर जगह और समय में घूमता नजर आएगा.
उनकी फिल्म 512CE से लेकर 2027CE के समय को दिखाएगी. फिल्म में महेश बाबू के साथ प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन भी हैं. ये फिल्म साल 2027 में मार्च या अप्रैल के महीने में वर्ल्डवाइड रिलीज होगी.