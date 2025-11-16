scorecardresearch
 

Varanasi First Look: राजामौली के फैन हुए फिल्म मेकर्स, 'वाराणसी' का टीजर देख बोले- अवतार का बाप

एस.एस.राजामौली ने अपनी फिल्म 'वाराणसी' के फर्स्ट लुक से सभी को हैरान कर दिया है. उन्होंने एक ऐसे ब्रह्मांड की रचना की जिसे देखकर साउथ के कई बड़े फिल्ममेकर्स और आर्टिस्ट उनके फैन बन गए.

एस.एस.राजामौली की फिल्म 'वाराणसी' (Photo: Screengrab)
एस.एस.राजामौली की फिल्म 'वाराणसी' (Photo: Screengrab)

तेलुगू सिनेमा की तरफ से जल्द एक ऐसी फिल्म सामने आएगी, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो इंडियन सिनेमा को हमेशा के लिए बदलकर रख सकती है. फिल्ममेकर एस.एस.राजामौली, सुपरस्टार महेश बाबू के साथ अपनी अगली फिल्म लेकर आ रहे हैं जिसका शनिवार को हैदराबाद में फर्स्ट लुक टीजर जारी किया गया.

राजामौली के फैन हुए साउथ के डायरेक्टर्स

राजामौली की फिल्म जिसका टाइटल 'वाराणसी' रखा गया है, एक ऐसी कहानी लेकर आएगी जो सभी को हैरान करने का दमखम रखती है. डायरेक्टर ने अपनी फिल्म के फर्स्ट ग्लिप्स में एक ऐसे ब्रह्मांड की रचना दिखाई है, जो आज से पहले इंडियन सिनेमा में कभी नहीं देखा गया. नॉर्थ से लेकर साउथ तक फैंस इस फिल्म को लेकर अपनी एक्साइटमेंट बयां कर चुके हैं.

सोशल मीडिया पर सिर्फ राजामौली की फिल्म 'वाराणसी' की चर्चा है. इसका फर्स्ट ग्लिम्प्स देखकर साउथ के कुछ बड़े डायरेक्टर्स और आर्टिस्ट्स भी चौंक गए हैं. वो राजामौली द्वारा बनाए गए इस सिनेमैटिक मास्टरपीस की जमकर तारीफ कर रहे हैं. 'केजीएफ' डायरेक्टर प्रशांत नील ने X पर महेश बाबू के लुक और फिल्म के टीजर को सराहा है. 

उन्होंने लिखा, 'धन्यवाद एस.एस.राजामौली सर. महेश बाबू का लुक फिल्म में बहुत आकर्षक लग रहा है. मैं इसे देखने के लिए बेहद एक्साइटेड हूं.' प्रशांत के अलावा, सनी देओल की फिल्म 'जाट' के डायरेक्टर गोपिचंद मेलिनेनी ने भी 'वाराणसी' के टीजर को शानदार बताया. उन्होंने इसकी झलक को एक शानदार 'सिनेमैटिक ब्रिलियंस' कहा. 

करण जौहर ने 'वाराणसी' के ग्लिप्स को कहा एपिक
करण जौहर ने 'वाराणसी' को कहा एपिक

करण जौहर ने भी इंस्टाग्राम पर महेश बाबू का लुक पोस्टर शेयर करते हुए राजामौली की सराहना की. उन्होंने लिखा, 'एपिक, सिर्फ एक और केवल एक, एस.एस.राजामौली.'
 

साउथ सिनेमा के जाने-माने एक्टर ब्रह्मजी ने महेश बाबू की 'वाराणसी' को जेम्स कैमरून की फिल्म 'अवतार' का बाप कहा. बता दें कि फिल्म 'वाराणसी' के फर्स्ट लुक टीजर इवेंट में डायरेक्टर एस.एस.राजामौली ने फिल्म को लेकर कई सारी बातें साझा की थीं. उन्होंने बताया था कि इसमें महेश बाबू का किरदार 'रुद्र' अलग-अलग जगह और समय में घूमता नजर आएगा. 

फिल्म की कहानी में रामायण का भी एक अंश दिखाया जाएगा, जिसमें महेश बाबू भगवान राम के किरदार में नजर आएंगे. ये फिल्म हमें साल 2027 में मार्च या अप्रैल के महीने में देखने मिलेगी. इसमें महेश बाबू के साथ प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन भी शामिल हैं.

